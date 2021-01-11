Цены на газ на Украине бьют рекорды: 15 тысяч рублей в месяц с частного дома

Украинские экономисты оценили итоги прошедшего года в газовой сфере страны, после чего констатировали: она стремительно деградирует. Этот процесс вкупе с повышением тарифов ЖКХ совсем скоро поставит государство на грань катастрофы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

С начала года газовая тема уже несколько раз оказывалась в центре внимания украинских СМИ и политиков. Сначала из-за взрыва магистрального газопровода под Лубнами в Полтавской области, когда за 30-метровым факелом с ужасом наблюдала вся страна. Затем — в связи с началом массовых протестов граждан против повышения тарифов на голубое топливо и его доставку. Сегодня цена газа для населения побила даже рекорды, установленные при режиме Порошенко, и составляет более 10 тысяч гривен за 1000 кубометров. То есть отопление частного дома среднего размера обойдется хозяину в 4-5 тысяч гривен (12–15 тысяч рублей) в месяц. А месячное отопление городской квартиры в 50 «квадратов» будет стоить 3–3,5 тысячи гривен (9-10 тысяч рублей).

Даже для россиян такие цены на отопление показались бы заоблачными, а для подавляющего большинства украинцев они просто неподъемны. Поэтому граждане начали перекрывать дороги и выходить с лозунгами к областным администрациям во многих регионах страны. Так, 10 января массовые акции состоялись в Харькове, Николаеве, Мелитополе, а также в Полтаве и Кривом Роге. Пока что протесты в регионах носят мирный характер, но если цены на услуги ЖКХ продолжат расти, то они вполне способны трансформироваться в бунты.

По мнению политологов и экономистов, главная причина газовых бунтов — в непоследовательной политике власти, а также в ее неспособности навести порядок в отрасли и эффективно ее развивать. Как заявил киевский экономист Алексей Кущ, украинским властям присуще клиповое сознание. Поэтому вместо того, чтобы развивать собственный газовый потенциал, на Банковой весь год радовались прошлогоднему контракту с «Газпромом» на транзит голубого золота из РФ.

«Есть ключевые стратегические цели, которые должны бы ставить перед собой «Нафтогаз» и кабмин Украины. Это увеличение добычи газа, конвертация в доходы населения экономического эффекта от его использования, а также максимальная выработка потенциала страны по транзиту газа в Европу (как минимум на уровне 90–100 млрд кубометров в год), — перечислил эксперт. — Но вместо этого у нас почти год чему-то радовались. Вначале тому, что получили от «Газпрома» 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги чиновники быстро «освоили», постоянно забирая у «Нафтогаза» в дырявую госказну то дивиденды, то авансовые налоговые платежи. Началось это еще при премьере Гончаруке, продолжилось при Шмыгале. А апогеем разбазаривания газпромовских средств стало перечисление «Нафтогазом» в бюджет 44 млрд гривен, которые пошли «на дороги» летом 2020-го. Причем изначально власти пообещали построить на газпромовские деньги сотни больниц, а на деле не смогли толком покрасить даже несколько десятков клиник».

На Банковой продолжали радоваться, ведь в 2020-м «Газпром» должен был прокачать через украинскую ГТС 65 млрд кубометров природного газа. Но год закончился, и Россия не выбрала этот лимит из-за глобального кризиса и падения спроса на энергоресурсы, ограничившись прокачкой 55 млрд кубов, подчеркнул Кущ.

«Получилось как в басне про стрекозу и муравья: год прошел быстро, и вот уже январь 2021-го, когда объемы прокачки по контракту снизились в полтора раза, до 40 млрд кубов в год. Это обещает огромные потери для бюджета страны. Впрочем, причина радоваться у наших властей всегда найдется. Теперь на Банковой радуются задержке в строительстве газопровода «Северный поток — 2», благодаря чему «Газпром» может увеличить лимит прокачки через Украину. Тот факт, что этот мощный газопровод достроят если не в 2021-м, то в 2022-м, никого в нашем политикуме не смущает. Ведь целый год, по их меркам, это почти «вечность». Выстраивать свою тактику только на факторе временного торможения стратегии соперника — это очень «мудро». Тем временем собственные газовые проблемы государства превратились в снежный ком, который грозит похоронить под собой действующую власть», — заключил экономист.

Аналитики отметили, что Киев окончательно провалил задачу полностью отказаться от импортного газа к концу 2020-го, что должно было способствовать снижению цен на голубое топливо. За минувший год в стране было добыто 20,3 млрд кубометров газа — на уровне 2014-го. При этом, несмотря на заявления властей, нарастить добычу не удалось ни в государственном, ни в частном секторе. Кроме того, 2020-й подвел окончательную черту под многолетними обещаниями власти привлечь иностранных инвесторов в газодобывающую отрасль. Стало ясно, что никто из мировых энергогигантов не желает вкладывать в воюющую страну с разваливающейся экономикой. Так что развивать добычу газа Украине придется за счет собственных весьма скудных ресурсов.

По мнению киевского эксперта по энергетике Валентина Землянского, один из таких ресурсов власти — постоянное повышение тарифов на газ и его доставку.

«Предпосылки для повышения цены на газ накапливались давно, это была отложенная проблема. Никаких других вариантов правительство не нашло. Хотя более профессиональный кабмин наверняка разработал бы иной механизм погашения задолженности на рынках газа и электроэнергии. Общие долги на рынке электроэнергии Украины сейчас составляют 40 млрд гривен, а к концу 2021-го они превысят 130 миллиардов гривен (более 4 млрд долларов. — Прим. ФАН). В газовом секторе долги на конец прошлого года были более 100 миллиардов гривен (3,5 млрд долларов. — Прим. ФАН), — заявил он. — Необходимость повышения тарифов возникла давно, но кабмин об этом не говорил, а просто «прятал голову в песок». Все это свидетельствует об отсутствии единой стратегии в украинской энергетике. Причем это еще не конец, мы с вами только в начале пути. После январского «пика» цена на газ с февраля пойдет вниз, а электроэнергия, наоборот, начнет дорожать. Так что рост коммунальных тарифов продолжится».

Аналитик не уверен, что резкое подорожание «коммуналки» обязательно приведет к тарифному «майдану».