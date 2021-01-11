Глафира Тарханова поразила фанатов откровенными фото

Москва, 11 января. В прошлом году, актриса Глафира Тарханова отметила свое 37-летие. В своем Instagram-аккаунте, девушка делится с поклонниками различными фото, в том числе и откровенными. Так, например, она опубликовала серию снимков, где позирует практически голой. Фанаты отметили идеальную фигуру и пышную грудь актрисы. Поверх короткого топа, Тарханова накинула шубу.

«Красотка, что тут скажешь!!!» — пишут поклонники актрисы в сети.

Помимо успеха у поклонников и десятков ролей в кино, Тарханова счастлива и в браке. Она замужем за актером Алексеем Фадеевым, у пары четверо сыновей.