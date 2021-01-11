Иван Николаев ответил на слухи о свадьбе со Светланой Светличной

Намедни в Сети появилась информация о том, что 80-летняя актриса Светлана Светличная выходит замуж за 37-летнего актера Ивана Николаева. В разговоре с корреспондентом ФАН потенциальный жених актрисы прокомментировал эту новость.

Информация о возможном скором замужестве удивила и обескуражила молодого артиста. По словам самого Ивана, об этой новости он узнал от друзей, порядка 50 человек ему сообщили о том, что он состоит в отношениях со Светличной.

«Я знаком со Светланой Афанасьевной 12 лет, я снимался с ней в кино, я ее товарищ, друг, коллега. Вы понимаете, что вся эта история с замужеством — это полный бред?!» — недоумевая поделился Николаев.

Кроме того, актер уверен, что сама Светлана Светличная не могла стать инициатором этих слухов.

«Она не говорила этих слов. Не знаю, откуда появилась эта новость, видимо, после Нового года журналистам не о чем писать, когда в мире такие вещи происходят… А меня сравнивают с Прохором Шаляпиным», — говорит Иван Николаев.

Певец и участник шестого сезона «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин около 10 лет назад состоял в тайных отношениях с секс-символом советского кино. Правду о романе звездной пары раскрыл друг детства Шаляпина.

Новость об отношениях молодого актера Николаева и пожилой актрисы разделила пользователей Сети на два лагеря. Так, одни порадовались за Светличную, объясняя ее поведение тем, что она просто захотела почувствовать себя нужной и любимой. С другой стороны — немногие одобрили решение Ивана вступить с 80-летней артисткой. Но, как стало известно, актер и не собирался жениться на Светличной.