Томичей ждет всплеск заболеваемости коронавирусом в январе

Томск, 11 января. Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается к концу января. Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

«В районе 24-25 января мы можем увидеть всплеск количества выявленных пациентов, заболевших коронавирусом. Это связано с прошедшими новогодними праздниками», — сказал Иван Деев.

В департаменте здравоохранения отметили, что на данный момент в регионе свободный коечный фонд для больных коронавирусом составляет порядка 900 мест.

В конце декабря в ведомстве подготовили для жителей области ряд рекомендаций по безопасному празднованию Нового года. Тогда сообщалось, что желательно сократить походы в торговые центры, где высок риск заражения вирусной инфекцией.

Так как праздничные выходные в области выдались аномально холодными — температура воздуха до -35 градусов, многие жители вместо прогулок по городу и ледовым городкам решили посетить торговые центры. Корреспондент ФАН во вторник, 5 января лично убедился, что в крупном ТЦ города было много людей — на фуд-корте были заняты практически все места. Стоит отметить, что на входе в ресторанный дворик ТЦ производилась термометрия посетителей.

Накануне ФАН сообщал, что Томская область активно готовится к третьей волне коронавирусной инфекции. Уже в ближайшее время будет открыт новый респираторный госпиталь на базе «Дворца зрелищ и спорта», рассчитанный на 400 мест.