Политолог Корнилов раскрыл истинную цель плана США по примирению украинцев

Москва, 11 января. Политолог Владимир Корнилов считает, что программа США по укреплению связей между украинцами ставит перед собой совершенно противоположные задачи. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в разговоре с изданием «ПолитРоссия». Политолог раскрыл истинную цель плана США по примирению украинцев.

В США намереваются запустить проект по укреплению связей между украинцами, проживающими на подконтрольных Киеву территориях в ДНР и ЛНР. Программу под названием «Наводя мосты» планирует запустить Агентство США по международному развитию (USAID). Согласно документам, ее задача заключается в том, чтобы «укрепить доверие и связи между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины». В частности, речь идет об улучшении управления важными ресурсами и ситуации с предоставлением государственных и коммунальных услуг местным жителям.

Примечательно, что весомая часть программы охватывает Россию и некоего влияния, которое она якобы оказывает на раскол между украинцами. В подготовленном проекте указывается, что Москва якобы на Украине занимается пропагандой розни в условиях существующего социального раскола. Таким образом, работы в рамках проекта буду касаться «наиболее пострадавших от агрессии Кремля».

Эту информацию прокомментировал политолог и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Он заметил, что «Наводя мосты» — не первая программа в этой области, однако никакого результата до сих пор не было.

«На самом деле, такие проекты реализуются уже давно, начиная с 2014 года. Пока еще сложно сказать, что будет представлять собой эта программа «Наводя мосты», но всевозможные подобные проекты запускались уже неоднократно и Соединенными Штатами, и Евросоюзом, и Великобританией, и различными другими институциями», — напомнил эксперт.

Однако, по его словам, «все эти средства шли на совершенно противоположные цели, а не на установление мира или налаживание отношений между сторонами». На Западе все же предпринимали попытки примирить украинцев, однако по вине самого Киева никакого конструктивного диалога не получилось.

Владимир Корнилов подчеркнул, что, к примеру, «проводить некий диалог между представителями республик Донбасса и украинского гражданского общества» пытался «Красный Крест».

«Я лично участвовал в нескольких подобных встречах на нейтральных территориях, поэтому знаю, как все это выглядит изнутри. И, вы не поверите, украинская сторона — даже те, кто представляет независимые структуры — настолько всегда зажата и боится высказать то, о чем на самом деле думает, что чаще всего эти встречи напоминали диалог немого с глухим», — рассказал Владимир Корнилов.

Он выразил уверенность в том, что подобные чаще всего проекты не приводят к конкретным результатам, кроме как пустой болтовни. Часто за этими инициативами стоят либо британцы, либо американцы, а все выделяемые деньги идут исключительно на дезинформацию и пропаганду, добавил Владимир Корнилов.