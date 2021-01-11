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Политолог Солонников заявил, что Россия для Байдена является «экзистенциальным злом»

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Политолог Солонников заявил, что Россия для Байдена является «экзистенциальным злом»

Россия для избранного президента США Джозефа Байдена является «экзистенциальным злом», от которого мир должен быть избавлен. Об этом в интервью ФАН заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее Байден заявил, что пост главы Центрального разведывательного управления при его правлении будет занимать бывший посол в России Уильям Бернс, являющийся в последние годы президентом Фонда Карнеги. Привлечение на такую должность человека, хорошо знакомого с Россией, стало сигналом, что теперь нашей стране будет уделяться еще больше внимания со стороны американских спецслужб, убежден политолог.

«То, что Байден и остальные демократы реагируют на РФ как бык на красную тряпку, ни для кого не является секретом, — заметил эксперт. — Так что теперь американское государство будет еще активнее работать против нашего. Если для Трампа Россия была одним из внешнеэкономических игроков, с которым могут быть соответствующие отношения: конкуренция, попытки выжать с рынка и даже захватить чужой рынок (как это видно по противодействию строительству «Северного потока — 2») — одним словом, «ничего личного, просто бизнес». И никакой идеологии!»

В этом смысле, продолжил собеседник ФАН, модель взаимодействия Белого дома с РФ ничем не отличалась от той, что была выстроена по отношению к Мексике, Китаю или Европе.

Политолог Солонников заявил, что Россия для Байдена является «экзистенциальным злом»

«Байден же мыслит совершенно иными категориями: для него Россия — это экзистенциальное зло, которое необходимо уничтожить, — добавил Солонников. — Так, спикер Палаты представителей, конгрессвумен-демократ Нэнси Пелоси почти каждое свое выступление в конгрессе заканчивает словами о «плохом Путине». Кажется, что еще немного, и она начнет кричать «Карфаген должен быть разрушен!»

Так что бороться с Москвой в Вашингтоне теперь будут куда ожесточеннее, нежели при республиканцах, делает вывод эксперт — и олицетворением этой борьбы будет выступать директор ЦРУ, несколько лет отработавший послом в России.

«Давление на нас будет идти с разных сторон, как в политической, так и в экономической плоскости, — считает собеседник ФАН. — Особенно следует обратить внимание на попытки США осложнить РФ взаимодействие со странами ближнего зарубежья: Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Молдавией, Азербайджаном. Будет происходить выдавливание России из всех международных организаций и исключение ее из участия в международных спортивных соревнованиях».

Солонников также предупредил о возможных попытках Вашингтона заставить российских олигархов профинансировать неконституционную смену власти в России.

«Демократы будут всеми силами пытаться свергнуть нынешний политический режим в нашей стране», — резюмировал политолог.

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