Появились новые подробности о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих

Москва, 11 января. Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих была госпитализирована в петербургскую больницу в канун Нового года, у нее диагностировали коронавирус. Появились новые подробности о состоянии здоровья 86-летней знаменитости, передает Telegram-канал Kp.Ru.

Актриса попала в больницу 28 декабря, врачи провели обследование и выяснили, что у нее обширное поражение легких. По последним данным, Алисе Фрейндлих не требуется аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она находится в сознании в палате интенсивной терапии.

Сейчас состояние знаменитости стабилизировалось. В больнице назвали Алису Бруновну очень дисциплинированным пациентом, который строго выполняет все рекомендации врачей. Речь идет и о приеме лекарств, и о специальной гимнастике. Иногда актриса все еще дышит при помощи кислородной маски.

«Мы надеемся, что вскоре Фрейндлих будет переведена из реанимации», — рассказали специалисты клиники.

Источник ФАН в медицинских кругах ранее рассказал, что течение болезни 86-летней артистки вполне соответствует ее возрасту.