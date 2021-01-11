Топ-5 важнейших законопроектов весенней сессии Госдумы

Государственная дума седьмого созыва начинает новую весеннюю сессию, которая продлится до 18 июля 2021 года. Депутаты планируют рассмотреть сотни приоритетных документов, среди которых — законопроект об оказании первой медицинской помощи, закон об определении самоизоляции и поправки в реализацию новых положений Конституции.

ФАН перечислил пять важнейших законодательных инициатив, которые нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть в новом сезоне.

1. Союз мужчины и женщины

Сессия 2020 года фактически закончилась приведением законодательства России в соответствие с нормами обновленного Основного закона. В январе во втором чтении планируется рассмотреть поправки президента к Семейному кодексу о приоритете Конституции над противоречащими ей международными договорами.

Согласно действующей редакции, в спорных ситуациях обязательны к исполнению нормы международного права. Но при определенном истолковании это может противоречить положениям Основного закона. Чтобы избежать таких противоречий, предлагается установить, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

Как объяснил ранее глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников, соответствующие поправки направлены на закрепление «нравственных» отношений в обществе.

«У нас в 72-й статье Конституции появилось понятие брака как союза мужчины и женщины», — пояснил парламентарий, добавив, что эта норма и до поправок существовала в Семейном кодексе.

2. Одно гражданство для чиновников

Еще одним законопроектом предлагается запретить государственным и муниципальным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Согласно новелле, служащие с другим гражданством или ВНЖ должны сообщить об этом в течение 10 дней со дня вступления закона в силу.

При этом они могут продолжать работать на своих должностях в течение полугода. Но только в том случае, если за 20 дней с момента вступления закона в силу будут предоставлены документы о намерении прекратить второе гражданство или ВНЖ. Иначе они должны быть уволены.

Затем чиновники будут обязаны представить документы, подтверждающие отказ от второго гражданства. Военнослужащие по контракту, не представившие таких документов в течение полугода со дня вступления закона в силу, могут быть досрочно уволены с военной службы.

3. Новый президентский срок

Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Госдумы Ольга Савастьянова и Павел Крашенинников еще в прошлом году внесли на рассмотрение палаты законопроект, закрепляющий право действующего главы государства Владимира Путина баллотироваться еще на два президентских срока.

Напомним, что до внесения изменений в Основной закон каждый президент мог руководить страной лишь два срока подряд. Но при рассмотрении конституционных поправок с подачи депутата ГД Валентины Терешковой была внесена оговорка: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу.

4. Борьба за здоровье людей

Комитет Госдумы по охране здоровья продолжит работать над законопроектом об оказании первой медицинской помощи. Документ содержит важнейшую новеллу — об использовании дефибрилляторов. В частности, предлагается разрешить применять эти приборы без специальной подготовки.

Как утверждают авторы инициативы, новая норма направлена на снижение смертности граждан в случаях внезапной остановки сердца. Достижение данного эффекта предполагается за счет обеспечения возможности размещения автоматических наружных дефибрилляторов в местах массового пребывания людей.

Глава профильного комитета Госдумы Дмитрий Морозов ранее пояснил журналистам, что также ведется работа над проектом по упрощению процедуры информированного добровольного согласия при оказании скорой медпомощи. Документом предлагается разрешить бригадам оказывать скорую и неотложную медицинскую помощь без процедуры письменного оформления информированного добровольного согласия, если пациент не возражает.

«Разумеется, если человек отказывается от медицинского вмешательства, нужно будет по‑прежнему оформлять его письменный отказ», — пояснил Морозов.

5. Законная самоизоляция

Весной Госдума также может рассмотреть важный закон об определении самоизоляции. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции рассказала, что парламентарии изучают утвержденное Всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий «изоляция» и «карантин».

«Мы посмотрим другие международные документы, опыт других стран. Думаю, что на весенней сессии, в случае необходимости дополнения нашего законодательства, такие законопроекты появятся», — пояснила Матвиенко.

При этом она допустила, что эти понятия могут быть оформлены не законами, а другими документами. По словам политика, главная цель законодателей состоит в том, чтобы никто не мог воспользоваться пандемией и карантином для принятия избыточных мер, которые нарушали бы права граждан.

Матвиенко добавила, что комитеты Совфеда уже представили свои предложения в комитет по конституционному законодательству.

Отметим, что на первое в 2021 году пленарное заседание депутаты Госдумы соберутся 19 января. По традиции среди приоритетных для Думы будут и правительственные законопроекты. Согласно утвержденному премьер-министром Михаилом Мишустиным 31 декабря плану законопроектной деятельности, в этом году правительство намерено подготовить 153 документа, поделенных на шесть тематических блоков.

Первый направлен на создание условий для экономического роста в России. Второй касается цифровизации и научно-технического развития страны. Третий ориентирован на стимулирование дальнейшего роста отдельных отраслей отечественной экономики. Четвертый блок подразумевает развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни. Пятый посвящен созданию в России условий для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок призван повысить качество государственного управления.

Ранее ФАН составил подборку важных законов, которые заработают в стране в 2021 году и коснутся миллионов россиян.