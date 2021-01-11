Врач объяснила исключительную особенность Виктории Бони

Нежелательная растительность на теле доставляет женщинам всего мира немало хлопот. Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова объяснила, почему у некоторых представительниц прекрасного пола проблем с волосами практически не возникает.

Модель, блогер, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня недавно похвасталась своим подписчикам, что на ее ногах волосы не растут и она не брала в руки бритву уже около года. Раскрывать причину отсутствия волос модель не стала. А вот врач Чернышова уверена, что девушке просто повезло с генетикой.

«Вероятнее всего, это индивидуальная особенность, обусловленная генетически. У нас у всех разная густота и структура волосяного покрова на теле. Есть люди с очень тонкими, светлыми, короткими, маленькими и редко расположенными волосками, и действительно создается ощущение, что волос нет», — говорит эксперт.

Такую особенность терапевт не считает опасной. Также специалист полагает, что это не является признаком какого-либо заболевания. Однако, если волосяные луковицы не развиты совсем, возможно стоит проконсультироваться с врачом.

«Возможно есть какие-то заболевания, где нарушена структура кожи настолько, что не развиты волосяные луковицы. Но как правило, это не может быть изолированным симптомом. В таком случае человек не может выглядеть здоровым, чувствовать себя прекрасно», — объясняет терапевт.

Но это совсем не случай с Викторией Боней, выглядит знаменитость вполне здоровой.

В свою очередь Надежда Чернышова обращает внимание не на отсутствие волос, а на их внезапное появление.

«К примеру, у женщины начали расти усы, волосы на подбородке и стало проявляться значительное оволосение на теле, это может быть признаком гормонального сбоя и даже развития опухоли», — предостерегает эксперт.

Рост волос на теле, по мнению терапевта, происходит из-за большого количества в организме мужского гормона — тестостерона, который как раз и отвечает за оволосение. Также некоторое усиление роста волос бывает у женщин в менопаузе, когда женского гормона — эстрогена — нет.

«У пожилых женщин часто возникает такая проблема. Это также зависит от гормонального фона», — говорит Надежда Чернышова.

Но это опять же не случай 41-летней длинноногой Виктории Бони, видимо, звезде просто повезло. Ранее известная телеведущая призналась, что ее не раз пытались изнасиловать, после чего на теле остались шрамы.