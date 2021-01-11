При упоминании о немецкой овчарке первое, что приходит на ум, — это необычайные преданность, благородство, стойкость и отвага представителей этой породы. Она хоть и считается служебной, но вместе с тем широко распространена и в обычных домах.

Немецкую овчарку с удовольствием заводят дети, перед этим долго убеждая родителей в необходимости иметь четвероногого друга. С ней не расстаются одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, нуждающиеся во внимании, помощи и утешении. Она выходит на службу вместе с сотрудниками МЧС, пожарными, полицейскими, принимает участие в обучающих тренингах, снимается в рекламных роликах и кино.

В чем же секрет такой популярности и востребованности «немца»? Чтобы получить ответ, давайте познакомимся с этой замечательной собакой подробнее.

«Индийский волк тебе товарищ»

Говорят, что предками нынешних «немцев» были древние лесные волки: причем не простые, а индийские. Вместе с тем селекционером, который в XIX столетии активно занимался выведением немецкой овчарки путем скрещивания нескольких популярных в то время овчарок, был Макс фон Штефаниц, с именем которого и связывают возникновение породы. Кстати, практически сразу же после своего появления немецкая овчарка стала в Германии национальным символом. Но разберем все по порядку.

В случае со многими другими породами собак — например, с доберманом, бульдогом или эрдельтерьером — достаточно простого обращения к официальным документам для того, чтобы проследить историю их возникновения. С немецкой овчаркой дело обстоит совершенно по-другому: согласно результатам исследований, начало жизненной цепи их прямых предков уходит в глубину веков.

Животные, похожие на современных немецких овчарок, существовали еще до нашей эры — об этом свидетельствуют археологические находки. Эти дикие особи — предположительно, малые индийские волки — обитали на территории нынешних Германии, Польши и Чехии рядом с жилищами древних людей и постепенно становились зависимыми от человека. Исследователи предполагают, что уже в те времена первобытные люди производили своего рода селекцию этих животных, выбирая из них в компаньоны наиболее крупных и покладистых щенков.

Со временем малый индийские волки все сильнее отходили от своих неприрученных собратьев и превращались в дворовых собак Средневековья. Менялся уклад жизни людей — менялись и функциональные «обязанности» их новых компаньонов. Так, в средние века на территории Европы стали разводить так называемых хофвартов (хововартов). С немецкого это слово переводится как «страж двора», однако хововарты служили не только охранниками недвижимости, но и помощниками пастухов, оберегающими домашний скот от своих «свободных» братьев волков, а также других хищников.

Разумеется, далеко не все дворовые псы подходили для такой ответственной и интеллектуальной миссии, поэтому селекция продолжалась. Кроме того, животных принялись особым образом обучать. Таким образом, уже к VII столетию пастушья собака стала настолько ценной, что за ее убийство полагалась самая суровая кара.

Надо сказать, что псы раннего Средневековья, равно как и более близких к современному миру эпох, внешне лишь незначительно напоминали нынешних немецких овчарок. Наиболее важными чертами породы, имеющими практическое значение, являлись в то время габариты, интеллект и характер. Ведь от животного требовалось не только беспрекословное подчинение чабану, но и способность стать ему добрым компаньоном на протяжении всего сезона выпаса скота. Что же касается таких «мелочей», как форма головы или постановка хвоста и ушей, включенных в описание стандарта немецкой овчарки, — они не принимались средневековыми людьми во внимание.

Ситуация немного поменялась в XVIII столетии, когда заводчики из центральной и юго-западной Германии решили объединить свои усилия, скрестив две сформировавшиеся на тот момент региональные разновидности пастушьих псов. Первые из них — полудлинношерстные тюрингские — обладали палево-серым окрасом и закручивающимся хвостом и отличались активным поведением и шумным лаем. Другие — длинношерстные вюртембергские — были черными или рыжими, имели наполовину стоячие уши и могли похвастаться выносливостью и более спокойным нравом.

Результат селекции был презентован в рамках Ганноверской выставки собак в 1882 году, на которой своих питомцев широкой публике представил барон фон Книгге. Чуть позднее интерес к новой разновидности домашних собак увеличили хозяева питомника «Ганнау», из которого вышло множество чемпионов и победителей выставок, а уже в 1891 году в стране объявили о формировании новой организации «Филакс» — первого общества любителей немецкой овчарки. Просуществовал этот клуб недолго, тем не менее его члены успели утвердить стандарт породы.

Овчарка имени Штефаница

Одним из наиболее важных событий в истории становления породы «немецкая овчарка» явилась выставка в скромном немецком городке Карлсруэ, на которую вместе со своим другом случайно зашел некий Макс фон Штефаниц. Будучи военным в отставке, Макс все свободное время посвящал разведению немецких овчарок и, конечно же, сразу обратил внимание на идеальные внешние данные одного из псов. После длительных переговоров с хозяином животного, не пожелавшим немедленно расстаться с питомцем, фон Штефаниц приступил к племенному разведению собак с участием идеального «немца». Усилия селекционера были вознаграждены достаточным количеством достойных представителей породы, так что большинство современных чистокровных ветвей немецкой овчарки, так или иначе, связывают с именами животных, появившихся в результате деятельности Штефаница.

Наша служба и опасна и трудна

Немецкая овчарка справедливо занимает рейтинг самых умных, внимательных, преданных и обучаемых собак. Неслучайно есть среди них и самые настоящие актеры, которые наравне с людьми играют на съемочных площадках самые настоящие роли по заранее написанным сценариям. Впрочем, основным призванием «немца» была и остается вовсе не актерская карьера, а помощь людям в охране порядка.

Именно представители этой породы исправно служат в полиции, пограничных войсках и таможенных отделах, участвуют в спасательных и поисковых операциях, сопровождают незрячих. В домашних условиях «немцы» — верные товарищи и компаньоны, наделенные безграничной ответственностью и искренней любовью к людям. Своего хозяина такой пес никогда не оставит по своей воле, не предаст и может без промедления отдать за него свою жизнь, не испугавшись ни злых людей, ни оружия.

Характерные признаки породы

Немецкая овчарка — обладательница не слишком крупных размеров. Ее рост в холке составляет 59-65 см, а вес взрослого животного находится в промежутке значений 32-38 кг, хотя некоторые кобели могут достигать массы 42 кг, и это не считается отклонением.

При этом, «немец» — зверь достаточно сильный, с отлично развитым мышечным корсетом. Нижняя часть туловища наклонена к земле, что является характерной особенностью экстерьера немецкой овчарки, так как ее задние ноги намного длиннее передних. Очень сильными и крепкими являются бедровые мышцы и костные хрящи животного. Кончики лап снабжены жесткими подушечками черного цвета. Когти зверя также темные, средние по длине, со временем стачиваются тем больше, чем активнее двигается пес.

«Немец» является обладателем хорошо выраженной грудной клетки и впалого живота. Хвост собаки длинный и в спокойном состоянии свисает до самой земли, а когда пес возбужден — возвышается до уровня поясницы. Голова овчарки крупная, с четко выраженной лобной частью и темным крупным носом, а круглые и необычайно умные глаза собаки обрамлены густыми черными ресничками.

Шерсть животного может быть как средней и короткой, так и длинной, а наличие теплого густого подшерстка позволяет и длинношерстной немецкой овчарке, и собаке с более коротким мехом исправно нести пограничную службу или ловить преступников даже в суровых зимних условиях. Наиболее длинный мех присутствует на холке, груди и спине. Он может иметь множество вариантов окрасов: так, встречается немецкая овчарка чисто белая, черная, рыжеватая, серо-белая, и так далее. Наиболее же распространенным окрасом немецкой овчарки как на фото, так и в реальной жизни является чепрачный. Щенки рождаются в большинстве случаев с темной шерстью, которая светлеет лишь к четырем-пяти месяцам.

Важно! Ближайшей родственницей «немца» является восточноевропейская овчарка. Эта порода выведена в России и внешнее достаточно сильно напоминает немецкую овчарку, однако обладает более спокойным характером и наибольшими габаритами. Так что распространенное словосочетание «немецкая европейская овчарка» является не совсем верным.

«Овчарочка, а для чего тебе такие уши?»

Важной особенностью экстерьера немецкой овчарки являются ее уши. У породистого пса они стоячие, имеют среднюю величину, направлены кончиками вверх и вперед, не прилегают к голове, даже когда животное прижимает их или находится в движении. Таким образом, щенка овчарки можно окончательно отнести к породистым лишь тогда, когда окончательно оформятся его ушки. Когда же встают уши у немецкой овчарки?

Опытные собаководы утверждают, что это происходит в возрасте 1,5-5 месяцев. Становление ушек может задержаться еще на 1-1,5 месяца, а в некоторых случаях они могут то подниматься, то падать снова, что связано с процессом роста и смены зубов. Все это не должно стать причиной для волнений. Переживать стоит лишь в том случае, если ушки не поднимаются в восемь месяцев, а если они «лежат» и у годовалого щенка, то впору ставить вопрос о чистопородности собаки.

Зачем же немецкой овчарке такие особенные уши? Дело в том, что «стоячая» ушная раковина животного, наделенная большой глубиной и объемом, служит своего рода локатором, который улавливает звук частотой свыше 30 тысяч Гц и с гораздо большего расстояния, чем это может сделать человек. К примеру, «немец» сможет без труда распознать звук бензопилы, работающей на расстоянии 10-12 км от собаки. Столь тонкий слух представляет собой крайнюю важность для служебного пса и позволяет не только полагаться на него как на отличного охранника, но и отдавать ему команды с большого расстояния.

«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит»

Люди, хотя бы раз державшие «немца» в своем доме, редко согласятся отказаться от него в пользу какой-либо другой породы, поэтому вопрос, заводить ли немецкую овчарку, у них даже не возникает. Ведь в числе бесспорных плюсов породы — не только необычайные работоспособность, ум и преданность, но и удивительная чуткость. Этот пес всегда безошибочно определит, в каком настроении пребывает его хозяин, и может без труда под него подстроиться.

Есть, конечно, определенные минусы и у этой породы. Немецкая овчарка, к примеру, отлично дрессируется, но является довольно своенравной и самоуверенной. Поэтому, если животное не воспитывать, оно становится злым и неуправляемым. В благоприятных же условиях щенок вырастает ласковым и любящим питомцем, который искренне радуется при виде хозяев, не скупится на нежность и может находиться рядом с людьми часами. Очень трогательно наблюдать, как крупный сторожевой пес переворачивается на спину, ожидая ласки домочадцев.

Важно! Когда немецкая овчарка оголяет живот — наиболее уязвимую часть своего тела — она выражает искреннее доверие к вам и как бы говорит: «Человек, я тебя не боюсь и очень люблю, поэтому мне будет приятно, если ты меня погладишь».

Благодаря такому набору позитивных качеств «немец» является не только отличным служебным псом, но и идеальной собакой для семьи. Однако не стоит рассчитывать на то, что он будет дружелюбно вести себя с незнакомцами, ведь это прежде всего сторожевая собака, главная задача которой — беречь членов своей человеческой стаи. Впрочем, когда пес увидит, что хозяин ведет себя с гостем по-дружески, он поймет, что незнакомец не представляет опасности, и изменит свое отношение к нему.

Воспитание и обучение немецкой овчарки

Безусловно, далеко не всякий «немец», подрастая, отправляется на специальную службу, однако даже семейной собаке полезно распознавать и соответствующим образом откликаться на такие распространенные команды, как «лежать», «сидеть», «ко мне», «апорт», «нельзя» и так далее. Впрочем, обучать собаку придется достаточно долго, особенно в первые 12 месяцев ее жизни.

В первую очередь следует выстроить иерархические отношения с псом: он должен понимать, что находится в подчинении. Однако делать это нужно гуманно, без применения силы. Обучать командам уместно уже через неделю после адаптации собаки к новому дому. Не забывайте при этом угощать питомца чем-то вкусным и следить за тем, чтобы он не переутомился.

Также важный момент — выгул с поводком. Пса необходимо научить следовать рядом с хозяином, не отвлекаясь по сторонам и тем более на других собак. К преодолению физических препятствий можно приступать, когда костяк щенка будет достаточно крепким.

Важно! Немецкая овчарка достаточно поздно достигает психологической зрелости, внутренне оставаясь ранимым щенком, требующим заботы и одобрения — вплоть до возраста трех лет. Важно понимать это и обеспечивать питомцу необходимые нежность и внимание.

Содержание немецкой овчарки и уход за ней

Питомец этой породы очень нуждается в физических нагрузках, поэтому сажать его на цепь как в прямом, так и в переносном смысле не рекомендуется. Если псу не бегать и не тренироваться, он может ослабнуть, поэтому если вы живете в частном доме, то животное можно вполне содержать на улице, утеплив будку сеном или мягкими тканями.

Мех немецкой овчарки нуждается в вычесывании, так как может спутываться. Кроме того, шерсть собаки следует иногда дезинфицировать спиртом. А вот мыть животное слишком часто не рекомендуется. Делать это желательно не чаще двух раз в год.

Когти собаки со временем стачиваются, однако, если у щенка они слишком быстро растут, придется их подстригать, чтобы собака не ранила сама себя при почесывании. Зубы «немцу» необходимо освобождать от налета с помощью обычной зубной щетки. Уши для удаления серы следует обтирать ватой. А глаза животного можно протирать влажной салфеткой, если на них обнаруживаются закисания.

Кормить немецкую овчарку следует по определенным правилам. Важно, к примеру, чтобы пес ежедневно получал белки и аминокислоты. В рационе должны присутствовать гречка или пшеничная каша, курятина, молоко, огурцы и помидоры, яблоки, клубника и дыня. А вот сырую морскую рыбу, острые кости и свинину, а также шоколад и другие сладости целесообразно навсегда вычеркнуть из меню. Давать собаке сухой корм можно начиная с 12 месяцев.

Здоровье и средняя продолжительность жизни «немцев»

Так как в формировании породы присутствовали определенные сложности, некоторые характерные заболевания могут проявляться уже у щенков — это, к примеру, диабет, гнойные поражения кожи, лейкемия, инвагинация кишечника. Однако в целом немецкую овчарку сложно назвать слабой и болезненной.

Есть лишь факторы, которые с наибольшей вероятностью могут пошатнуть ее здоровье. Наиболее важный из них — неправильное питание. При первых признаках плохого самочувствия животное следует показать ветеринару. Кроме того, важно регулярно посещать врача для планового профилактического осмотра, особенно это касается щенков в активном росте и питомцев старше семи лет. При хорошем уходе и внимательном отношении немецкие овчарки в домашних условиях живут 10-14 лет.

Как купить щенка немецкой овчарки

Чтобы приобрести чистопородную немецкую овчарку, ехать в Германию вовсе не обязательно — достаточно посетить надежный питомник, способный документально подтвердить все достоинства содержащихся в них животных. Сколько же стоит щенок немецкой овчарки? Если родословная животного вас не слишком интересует, можно значительно сэкономить, обратившись к частным заводчикам: собака, не претендующая на международное признание в рамках выставок, однако также способная стать преданным другом, вполне может быть куплена за 300 долларов. Что же касается потенциальных победителей с безупречной репутацией, то их стоимость не будет ниже 1000.

Как назвать немецкую овчарку, подчеркнув ее достоинства

Как известно, клички питомцев могут многое рассказать об их характере, особенностях и взаимоотношениях с семьей. Так, выбирая имя для немецкой овчарки-компаньона, рекомендовано обратить внимание на спокойные и ласковые клички: скажем, Боня или Лола — для девочки, Алай или Шекки — для мальчика.

Для сторожевого или служебного «немца» подойдет более грозное имя — Гром или Гроза, Титан или Бурма. Кличка также может указывать на окрас собаки — Дарк, Пантера, Оникс, Злата. И, конечно, популярными являются такие имена собак, как, например, Байт, Сириус, Искра или Хонда, отражающие индивидуальность и увлечения их владельцев.