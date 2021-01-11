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Экономика

Экономист оценил решение Правительства России снизить ставки по льготным кредитам

Экономист оценил решение правительства России снизить ставки по льготным кредитам

Правительство России приняло правильное решение, снизив ставку по льготным кредитам. Эта мера позволит малому и среднему бизнесу расширить предприятия. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. Теперь льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых. Он отметил, что правительство совершенствует инструменты господдержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Первоначально ставка по таким кредитам была 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Регулятор установил значение на отметке 4,25% годовых.

Председатель российского правительства пояснил, что эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. Все это крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. Особенно это касается таких сфер, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность. Как заметил Мишустин, важно помочь бизнесу преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал.

Экономист оценил решение правительства России снизить ставки по льготным кредитам

Федеральное агентство новостей связалось с российским экономистом Василием Колташовым и попросило оценить решение правительства. По его словам, кабмин все сделал правильно.

«Дороговизна кредита была одной из главных тем на протяжении последних 20 лет. Малый и средний бизнес, подчеркну — по его собственным заявлениям, буквально задыхался от дороговизны банковского кредита, поэтому он был недоступен. Они говорили: «Мы не можем развиваться, потому что нам не хватает кредита». Я не могу сказать, что это единственная проблема у малого и среднего бизнеса, поскольку не всегда нужно прибегать к кредитованию. Очень неплохо, что теперь можно будет при необходимости получать средства под 7% годовых», — сказал собеседник ФАН.

Экономист оценил решение правительства России снизить ставки по льготным кредитам

Колташов сообщил, что кредит под 7% годовых может начать работать на расширение многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса. Экономист не исключил, что в перспективе правительство еще раз снизит ставку по льготному кредитованию.

«7% для России — вещь довольно новая, интересная и позитивная. Потому что запрос на это есть. Однако сама по себе такая мера не создаст экономического чуда. Но то, что она облегчит положение малого и среднего бизнеса, – факт. Также она даст предприятиям возможность развития. Ведь для чего берется кредит? Для того, чтобы не залатать дыры, а для расширения предприятия. Поэтому кредит под 7% годовых может начать работать на расширение многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса, если только в ближайшие годы будет положительная экономическая динамика. Я думаю, что она будет, поэтому кредиты начнут работать в качестве полезной и стимулирующей меры. В перспективе, я считаю, ставки по ним будут еще ниже», — сказал собеседник ФАН.

Ранее известный экономист и финансовый обозреватель Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что решение российского правительства усилить контроль за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами было оправданным и предсказуемым. По его словам, отмывать деньги и уходить от уплаты налогов теперь станет сложнее. 

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