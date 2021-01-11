Экономист оценил решение правительства России снизить ставки по льготным кредитам

Правительство России приняло правильное решение, снизив ставку по льготным кредитам. Эта мера позволит малому и среднему бизнесу расширить предприятия. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. Теперь льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых. Он отметил, что правительство совершенствует инструменты господдержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Первоначально ставка по таким кредитам была 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Регулятор установил значение на отметке 4,25% годовых.

Председатель российского правительства пояснил, что эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. Все это крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. Особенно это касается таких сфер, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность. Как заметил Мишустин, важно помочь бизнесу преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал.

Федеральное агентство новостей связалось с российским экономистом Василием Колташовым и попросило оценить решение правительства. По его словам, кабмин все сделал правильно.

«Дороговизна кредита была одной из главных тем на протяжении последних 20 лет. Малый и средний бизнес, подчеркну — по его собственным заявлениям, буквально задыхался от дороговизны банковского кредита, поэтому он был недоступен. Они говорили: «Мы не можем развиваться, потому что нам не хватает кредита». Я не могу сказать, что это единственная проблема у малого и среднего бизнеса, поскольку не всегда нужно прибегать к кредитованию. Очень неплохо, что теперь можно будет при необходимости получать средства под 7% годовых», — сказал собеседник ФАН.

Колташов сообщил, что кредит под 7% годовых может начать работать на расширение многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса. Экономист не исключил, что в перспективе правительство еще раз снизит ставку по льготному кредитованию.

«7% для России — вещь довольно новая, интересная и позитивная. Потому что запрос на это есть. Однако сама по себе такая мера не создаст экономического чуда. Но то, что она облегчит положение малого и среднего бизнеса, – факт. Также она даст предприятиям возможность развития. Ведь для чего берется кредит? Для того, чтобы не залатать дыры, а для расширения предприятия. Поэтому кредит под 7% годовых может начать работать на расширение многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса, если только в ближайшие годы будет положительная экономическая динамика. Я думаю, что она будет, поэтому кредиты начнут работать в качестве полезной и стимулирующей меры. В перспективе, я считаю, ставки по ним будут еще ниже», — сказал собеседник ФАН.

Ранее известный экономист и финансовый обозреватель Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что решение российского правительства усилить контроль за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами было оправданным и предсказуемым. По его словам, отмывать деньги и уходить от уплаты налогов теперь станет сложнее.