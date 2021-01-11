Экс-солистка «Миража» пожаловалась на мошенничество в музыкальной индустрии

Москва, 11 января. Бывшая солистка популярной музыкальной группы «Мираж» Светлана Разина в беседе с ФАН посетовала на проблемы в музыкальной индустрии в условиях пандемии и рассказала о всплеске интереса к песням из 1990-х годов.

Исполнительница отметила, что в настоящее время артистам крайне трудно строить какие-либо планы из-за непредсказуемой ситуации в мире.

«Трудно что-то планировать, когда очень нестабильным стал бизнес. Мы даже не понимаем, когда можем начать работать», — поделилась мнением собеседница ФАН.

Светлана Разина пожаловалась, что за новогодние праздники у нее состоялся лишь один концерт.

«Концерт у нас в этом году был только пятого числа, все остальные были отменены», — сообщила певица.

Разина также рассказала о новой схеме концертного мошенничества, ставшей распространенной в период пандемии.

«Сейчас же новое правило ввели, что за отмененные концерты нельзя возвращать людям деньги, их просто переносят, — объясняет преступную схему певица. — В связи с этим появилась новая форма мошенничества: я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они там где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм».

В настоящий момент артистка обеспокоена судебными разбирательствами с группой «Мираж», так как сольный репертуар Разиной попал в плейлист группы.

«У нас суды с композитором «Миража»: вечная история, все одно и то же, — призналась Разина. — Все, что касалось «Миража» и всех его выходцев, — у всех одни и те же новости. Вечные какие-то тяжбы вместо того, чтобы заниматься творчеством».

Несмотря на сложившиеся трудности в индустрии, Разина не забывает о творчестве. В последнее время она замечает, что песни 1990-х годов снова возвращаются в моду, поэтому она решила сделать ремиксы на хиты тех лет.

«Буду делать ремиксы на песни девяностых, которые сейчас стали спрашивать на концертах», — делится планами экс-солистка «Миража».

Однако певица не планирует оставаться заложницей одного и того же амплуа.

«У меня в планах спеть нечто классическое, потому что многие говорили, что я не умею петь вообще, — рассказала Разина. — Поэтому споем что-нибудь такое, с оркестром отрепетируем».

Группа «Мираж» была создана в 1986 году. С тех пор состав коллектива неоднократно менялся. Солистками группы были такие известные певицы, как Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. Среди наиболее ярких хитов коллектива — композиции «Музыка нас связала» и «Наступает ночь».

Ранее другая экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что устала от бесконечных судебных исков со стороны продюсера и композитора группы Андрея Литягина.