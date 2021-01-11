Певица Зара в меховой шубе поздравила фанатов с началом трудовых будней

Москва, 11 января. Популярная певица Зара решила обратиться к своим поклонникам с самыми теплыми пожеланиями. Поводом стало начало трудовых будней. Снимок в шубе исполнительница опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

Зара в первый рабочий день после праздников поделала своим подписчикам добра и подкрепила теплые слова фотографией, на которой она запечатлена на фоне своего особняка, расположенного в элитном поселке недалеко от Москвы. Артистка на снимке была в шубе из натурального меха в пол.

«Ну что, дорогие мои! С первым рабочим понедельником в новом году нас! Самое время включить песню «С понедельника» и распахнуть двери своим мечтам», — написала Зара.

Фанаты исполнительницы не прошли мимо новой публикации и осыпали девушку комплиментами.

«Какая вы красивая!» — написала одна из подписчиц. «Очаровательная прелесть», — восхитилась вторая. «Красавица. Всегда приятно смотреть на вас», — добавила третья.

Звезды часто делятся со своими поклонниками свежими фотографиями и видео, на часто в ответ получают не комплименты, а жесткую критику. Так, недавно в Сети обрушилась на популярную певицу Алсу волна критики и негатива. Всему послужила последняя фотография исполнительницы, на которой можно заметить ее изменения во внешности.