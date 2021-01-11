Милонов объяснил опасность мата и темы наркотиков в сериале «Псих» с Богомоловым

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает опасной ситуацию, когда в произведении, доступном россиянам в YouTube, звучит нецензурная брань, а также некритично и с подробностями освещается тема наркотиков. Речь идет о сериале Федора Бондарчука «Псих», герои которого не скрывают наркотической зависимости и активно обсуждают это в кадре.

То, что такой контент доступен на YouTube (который и так подвергается критике за свою политику) — дурной пример для тех, кто пытается продвигать в России чуждые нам ценности, в том числе из-за рубежа, считает парламентарий.

«У нас очень не любят ограничивать творческих личностей, — отметил Виталий Милонов в комментарии ФАН. — Эти личности могут и материться, и не только. Порой кажется, что на них не распространяются законы, которые существуют в нашей стране. Эти люди считают себя неприкасаемыми, а любое нарушение ими закона они трактуют как творческий эксперимент, как свободу самовыражения. То есть без мата и наркотиков ну никак нельзя выразить образ, ну никак не донести месседж, который у кого-то созрел в творческой голове!»

Однако закон на то и закон, что он должен действовать для всех, уверен депутат.

«Если кому-то позволено что-то подобное делать, будь то [осужденный за мошенничество режиссер] Кирилл Серебренников или какой-то новый режиссер, то и обычные граждане, которых мы убеждаем, что закон нужно соблюдать, а когда не получается — пытаемся заставить, начнут поступать так же. В том числе разные иностранные «активисты», которые будут думать: «Ну что ж, если этим можно, нам-то почему нельзя?» Так мы и превращаем наш [российский] Интернет в очередную помойку», — предостерег Виталий Милонов.

Сериал «Псих» создал режиссер Федор Бондарчук по сценарию своей супруги Паулины Андреевой. Проект доступен на сервисе more.tv, первые две серии выложены на видеохостинге YouTube.

Сериал рассказывает о модном столичном психотерапевте (его играет режиссер и актер Константин Богомолов), жена которого пропала при загадочных обстоятельствах. Теперь ему самому нужна психологическая помощь.

«Псих» был назван одним из самых многообещающих российских проектов последнего времени, сериал высоко оценили и зрители, и кинокритики. В то же время «Психа» критикуют за активное использование нецензурной лексики, а также за широкое освещение темы наркотиков.

В конце 2020 года Госдума приняла законопроект, обязывающий соцсети (к которым отнесен и YouTube) препятствовать распространению нецензурной брани, хотя наказание за подобное нарушение пока не предусмотрено. Также Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за склонение к употреблению наркотиков. Кроме того, в России вводится административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков в Интернете.

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