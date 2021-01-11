Маргарита Симоньян умилила фанатов фото с младшей дочкой в сугробе

Москва, 11 января. Известная журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян умилила подписчиков трогательной фотографией, на которой запечатлена ее младшая дочь Маро. Снимок появился в Instagram-аккаунте звезды телеэкранов, которая редко делится с пользователями Сети информацией о личной жизни.

Актер кино, телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян воспитывают троих детей — семилетнюю Марьяну, шестилетнего Баграта и годовалую Маро. Звездная семья очень трепетно относится к своей частой жизни и старается не публиковать фотографии со своими детьми.

Недавно Маргарита Симоньян показала своим подписчикам атмосферное фото с младшей дочерью Маро, которая была облачена в пудровый комбинезон с капюшоном. Малышка с удовольствием валялась в снежном сугробе.

«Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем!» — написала под постом журналистка.

«Нужно и себе купить непромокающий комбез и повалятся в снегу как в детстве», — посоветовала одна из подписчиц Маргариты. «Видно, что вы очень любите свою малышку. Это приятно. Женщину это украшает. И мужчину тоже», — написала другая поклонница. «Чтоб всю жизнь ей кайфово жилось», — добавила еще одна.

Лицо своей младшей дочери Маргарита прикрыла смайликом. Ранее она объяснила, почему так делает. Все дело в том, что Маргарита не хочет, чтобы ее наследников узнавали. Симоньян считает, что это может помешать им в будущем.

«Мне всегда неловко, когда меня узнают на улице, и я не хочу без спроса «дарить» эту неловкость своим детям. Прошу прощения у всех, кого раздражают солнышки», — объяснила Маргарита Симоньян.

Главред RT ранее ответила на популярные вопросы о своем эффектном похудении почти на 20 килограммов. Она подчеркнула, что никакой особой диеты не придерживается, а, скорее, старается соблюдать режим питания. Симоньян решила принимать пищу всего два раза в день.