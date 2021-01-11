Богомолов отреагировал на критику Милоновым сериала «Псих» за мат и наркотики

Режиссер и актер Константин Богомолов отреагировал на критику сериала «Псих», в котором он сыграл главную роль. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал опасной ситуацию, когда в произведении, доступном россиянам в YouTube, звучит мат и некритично освещается тема наркотиков. Это создает ощущение вседозволенности у тех, кто пытается продвигать в России нежелательный контент, в том числе из-за рубежа, используя YouTube и другие соцсети, считает Милонов.

Сериал «Псих» Федора Бондарчука (сценарист — его супруга Паулина Андреева) выходит на сервисе more.tv. Первые две серии уже доступны на YouTube. Психологическая драма с элементами детектива рассказывает о востребованном психотерапевте (в этой роли убедителен Константин Богомолов), которому, судя по событиям сериала, самому нужна психологическая (а может и психиатрическая) помощь.

Фильм вызвал интерес у зрителей и был благожелательно принят критиками. Тем не менее многих насторожило, что герои произведения постоянно используют нецензурную лексику, также в сериале широко обсуждается (с визуальным подкреплением) тема наркотиков.

Напомним, в декабре 2020 года Госдума приняла законопроект, который обязывает соцсети препятствовать распространению контента, содержащего нецензурную брань. Наказание за мат пока не предусмотрено (все на совести владельцев). Понятие «социальная сеть» в законе определено как интернет-ресурс, доступ к которому в течение суток имеют более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ. Следовательно, YouTube под эту категорию подпадает.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за склонение к употреблению наркотиков (до 10 лет лишения свободы), а также ввели административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков в Интернете.

Впрочем, Богомолов не видит в сериале «Псих» никаких нарушений действующего законодательства. На просьбу корреспондента ФАН прокомментировать обвинения в пропаганде запрещенных веществ и в использовании мата артист ответил:

«Ничего на это счет не могу сказать. Никто из нас ничего не нарушает. И если депутат хочет поменять закон — это его проблемы».

По словам Богомолова, ни он, ни другие создатели сериала не сталкивались с осуждением «Психа» за использование нецензурных выражений и широко представленную наркотическую тему.

«Нет, не сталкивались [с осуждением сериала]», — ответил он.

Ранее актер Александр Лазарев — младший заявил, что не любит спектакли Константина Богомолова. По мнению Лазарева, режиссер Богомолов извращает и «грязнит» русскую классику, до которой он, возможно, еще не дорос. Некоторым режиссерам просто не хватает таланта и умения, чтобы ставить такие шедевры, как «Идиот» или «Борис Годунов», считает Лазарев.