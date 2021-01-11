«Школьница» из Минобороны ФРГ снова настаивает на диалоге с позиции силы

Берлин, 11 января. Германия должна достигать взаимопонимания с Россией с позиции силы, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Министр отметила, что в нынешнем году правильная политика Германии может примирить трансатлантические и европейские интересы. Примечательно, реакцией Германии на новые обстоятельства в сфере безопасности стали заявления о намерении закупить боевые дроны.

«Часть этой реальности — масштабное вооружение России на восточной границе НАТО. Оно показывает, каким важным и актуальным остается для Европы устрашение, как предпосылка к достижению взаимопонимания с позиции силы», — резюмировала Крамп-Карренбауэр.

Подобная риторика из уст главы немецкого оборонного ведомства уже звучала в ноябре — тогда министр заявила, что Германия должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за якобы существующей угрозы со стороны России. По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Европа должна обладать способностью вести диалог с РФ о разоружении «с позиции силы», а для этого нужно укрепить сначала собственные позиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова главы оборонного ведомства Германии, назвал подобную риторику избитым шагом и подчеркнул, что таким образом она, вероятно, хотела показать свою «крутизну». Тем не менее такие заявления контрпродуктивны для межгосударственных взаимоотношений двух стран. Российский коллега Крамп-Карренбауэр Сергей Шойгу, в свою очередь, сравнил ее со школьницей младших классов, сообщает «Вечерняя Москва». В заключение глава российского военного ведомства посоветовал чиновнице «отмаливать грехи».