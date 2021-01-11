Психолог предрекла экранизацию «питерской расчлененки»

Экранизация истории с расчлененкой в Питере вскоре появится на больших экранах. Уверенность в этом выразила в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала сообщения СМИ о том, что самыми популярными в мире жанрами сериалов в ближайшее время могут стать фантастика и фэнтези. По ее словам, это стало результатом не только лишь работы киностудий.

«Нас заваливают фэнтези именно потому, что люди это смотрят. Но почему это популярно? Все хотят верить в волшебство. В мире снижается уровень образования, люди находятся в хроническом стрессе. Аудитория хочет смотреть то, что не имеет к реальности никакого отношения», — отметила эксперт.

По ее словам, нынешние вкусы публики дают повод для беспокойства.

«От фантастики фэнтези отличается регрессией. Местом действия могут быть хоть параллельные миры, хоть глубокий космос, но взаимоотношения будут на уровне средневековья. Какие персонажи там ни присутствовали бы, в сюжете все равно будет насилие, кровь, массовые убийства людей, к примеру, при разрушении городов», — рассказала психолог.

Она указала на конкретные последствия таких пристрастий аудитории.

«Выстраивается образ некоего супергероя, который сродни царю-батюшке — придет и спасет нас. Чем больше выходит таких картин и чем больше растет число их зрителей, тем серьезнее будет нарастать этот инфантилизм в людях. Такими массами очень удобно управлять», — пояснила собеседница.

Однако, по ее мнению, в будущем ситуация изменится.

«В нашем мире все циклично. В определенный момент, жанр фэнтези попросту надоест как застрявшая в зубах ириска. Учитывая, что обычно интересы толпы сменяются на кардинальную противоположность, можно ожидать в будущем рост интереса к реальной жизни, причем именно к прогремевшим историям», — подчеркнула эксперт.

Она привела конкретный пример сюжета, который может попасть на большие экраны благодаря новым предпочтениям зрителей.

«Уверена, пройдет еще совсем чуть-чуть времени, и по истории о расчлененке в Питере снимут художественный фильм. Думаю, уже сейчас на эту тему написано несколько сценариев», — подытожила Марианна Абравитова.

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