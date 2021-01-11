«Транснефть» реконструировала резервуар для хранения нефти на севере Томской области

Томск, 11 января. Завершилась реконструкция резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтеперекачивающей станции «Парабель». Об этом сообщила служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Вертикальный стальной резервуар с понтоном объемом 20 тыс. куб м был реконструирован в рамках реализации программы технического перевооружения и капитального ремонта производственных объектов предприятия на 2020 год.

В ходе работ была выполнена полная замена металлоконструкций резервуара, обустроен противофильтрационный экран каре, заменены подводящие трубопроводы, смонтирована дублирующая электроприводная запорная арматура. Также установлена система компенсации нагрузок, позволяющая минимизировать нагрузки на патрубки приёма и раздачи резервуара, возникающие в процессе его эксплуатации.

Отмечается, что в целях обеспечения промышленной безопасности информация об эксплуатации резервуара передается в режиме реального времени на пульт оператора, который контролирует скорости наполнения и опорожнения, а также температурные показатели нефти. Согласно проектной документации, срок эксплуатации реконструированного резервуара составит порядка 50 лет с межремонтным интервалом 20 лет.

Накануне ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции высказал свое мнение по поводу техногенной катастрофы в Норильске. Тогда в результате аварии произошла утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов.