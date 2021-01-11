Режиссер телесериала «Солнечный круг» рассказал об опасных съемках с медведем

Режиссер Сергей Комаров предположил, что известный российский актер театра и кино Александр Лазарев-младший сыграл в сериале «Солнечный круг» одну из своих лучших ролей в карьере, сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

Автор ретро-детектива о цирковом закулисье, который продолжится в понедельник в вечернем эфире «Первого», рассказал подробности съемочного процесса — как подбирались артисты на главные роли и каково было работать с животными.

«Это была суперсложная история»

— Сергей, «Солнечный круг» — детектив, связанный с цирком. Чем вас привлек этот проект?

— Привлек сочетанием авантюрно-романтической и детективной линий. Там такие драматические сплетения у главных персонажей! Плюс это ретро-проект, что зрители любят. Действие фильма развивается в 1979 году перед Олимпиадой. Это интересно снимать, хотя всегда сложно, и с каждым годом становится все сложнее.

Часть мы снимали в Абхазии, в Сухуме, где прекрасно сохранился советский модернизм. Там еще можно найти сохраненную архитектуру и даже интерьеры. Это удача, когда находишь такие объекты, которые еще не испорчены евроремонтом.

Было очень интересно столкнуться с цирковой темой. Мы снимали в цирке на проспекте Вернадского, строили в Сухуме шапито. Цирк на Вернадского тоже очень хорошо сохранился, и хочется, чтобы его в таком виде поддерживали, не давали ему умирать и не испортили ремонтом.

— Как вы подбирали актеров, которые исполняют главные роли цирковых артистов. Они должны были быть со спортивной подготовкой?

— Например, Макар Запорожский, который играет спортивного гимнаста цирковой династии Свиридовых. Он очень спортивный, а еще танцует и поет. Макар — универсальный артист, с ним было очень приятно работать и в актерском отношении.

Это была суперсложная история. У нас есть наездники Галаровы, у нас есть воздушные гимнасты Свиридовы, дрессировщики животных. Снимали мы и в Центре циркового искусства в Измайлове, в цирке-шапито на «Варшавке». Было сложно и интересно.

Огромное спасибо братьям Запашным. Да нам очень помогали все цирковые! Была цирковая династия гимнастов, которая нас консультировала. Самый старший из них, как правило, «ловитор» (акробат, ловящий партнера во время гимнастического выступления. — Прим. ФАН). Он самый мощный, и он же руководит группой воздушных гимнастов.

У нас главу династии Свиридовых сыграл отец Макара Запорожского — Виктор Запорожский. Батраз Засеев сыграл наездника Махмуда Галарова. Он преподает сценическое движение в ГИТИСе, и у него есть опыт верховой езды. Эльдар Трамов (Камал Галаров), тоже из ГИТИСа, сыграл старшего из братьев династии Галаровых. Они все при этом еще и хорошие актеры.

У главной героини Нины Свиридовой (Наталья Бергер) есть номер на канате. У нас была профессиональная дублерша, но актриса делала несколько элементов номера сама. Мы много репетировали, и цирковые артисты обучали наших актеров. Многие элементы трюков актеры делали сами.

После съемок сериала (шли еще в 2016–2017 годах. — Прим. ФАН) лично я полюбил цирк, и теперь раз в год хожу с детьми в цирк обязательно.

«Нам много чего рассказали братья Запашные»

— У Петра Рыкова сложная роль, он — сотрудник органов, который работает в цирке под прикрытием. Еще его герой Александр Ершов — пианист, и у него интересная мелодраматическая линия.

— У Рыкова интересная роль была еще на уровне сценария! Его герой разрывается между возможностью найти убийцу друга и своей любовью к гимнастке Нине. Или она, или члены ее семьи попадают под подозрение, и Ершов находится в очень сложной жизненной романтической ситуации. Он должен сделать свой выбор. Надеюсь, что у нас эта драма получилась.

Для Наташи Бергер это первая главная роль. Она выкладывалась по полной с большой самоотдачей. Мы для себя решили, что она — современная [советская и российская актриса театра и кино Анна] Самохина.

— Необычная роль также и у Александра Лазарева-младшего.

— Да, мне кажется, это одна из его лучших ролей. Лазарев играет влиятельного поклонника главной героини. Он — чиновник в Минкультуры (заместитель министра. — Прим. ФАН), где ведает всеми московскими цирками. Ильин привлекателен, образован, не лишен положительных черт, но развращен властью и мстителен.

Мне было с Лазаревым очень интересно работать. И ему, надеюсь, тоже. И у дочери Александра Полины, кстати, — тоже любопытная роль, со своими драматическими изгибами.

— В фильме есть много животных: и лошади, и медведи, и собаки. Как справлялись с ними?

— Герой Петра Рыкова у нас даже входит в клетку к медведю! Перед этим мы ездили к медведю Степану знакомиться. Братья Запашные перед этим рассказывали, что этот хищник гораздо опаснее, чем львы и тигры. Потому что представители кошачьих показывают агрессию: щетинятся, шипят. А наш родной мишка ничего не показывает, может просто махнуть лапой — и всё…

В этом и опасность: он может выглядеть дружелюбно, но это обманчиво. Было страшно, и мы, конечно, сильно переживали. Медведь у нас и на арену выходит, и Петя к нему в клетку заходит, и должна была быть еще собака в этой самой клетке…

— Цирковые представления сейчас, наверное, уже другие, по сравнению с тем, что было раньше. Вам кто-нибудь рассказывал, как все было именно в 70–90-х годах прошлого века?

— Конечно! Во-первых, сами Запашные — они выросли в цирке и много нам чего рассказали. Еще был инспектор манежа, или, как его называют, шпрехшталмейстер. Это цирковой конферансье. Зоркое око на арене — инспектор манежа руководит художественной и технической сторонами представления. В момент представления этого человека можно сравнить с пилотом, который сам принимает решение — сажать самолет или нет. Он руководит всем, и все люди его слушаются.

У нас был такой консультант, который вырос в цирке и выступал в советские годы. Он был кладезем цирковых баек и легенд.

— И последний вопрос. «Солнечный круг» — ретро-сериал. Как в связи с этим подбирали костюмы?

— У нас есть повседневная одежда, и, надо сказать, цирковые всегда были модниками. Еще есть цирковые костюмы. Кстати, в проекте даже есть сцена, где герой попадает на показ мод, где демонстрируют купальники!

События в сериале «Солнечный круг» происходят в 1979 году, когда Советский Союз готовился к проведению своих первых в истории Олимпийских игр — XXII летних.

По сюжету, перед органами госбезопасности стоит задач выявить и обезвредить группу контрабандистов и фарцовщиков среди сотрудников цирка. Для этого в цирк внедряется под прикрытием оперативник Александр Ершов. Кроме того, он горит желанием найти убийцу своего друга и коллеги Валерия, так как данное преступление тоже мог совершить кто-то из цирковых…

Режиссер Сергей Комаров ранее снял такие фильмы и сериалы, как «Советская империя. Метро», «Эти глаза напротив», «Дом спящих красавиц» и «Журавль в небе».

Сценарий написал Сергей Калужанов, который до этого приложил руку к таким проектам, как «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Мажор-2», «Мажор-3», «Склифосовский», «Время первых», «Простые истины», «Мамы» и «Метод-2».

В сериале также снялись Владимир Стержаков, Максим Радугин, Эра Зиганшина, Анна Исайкина, Петр Томашевский и другие.

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