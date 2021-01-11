Певица Алсу ужаснула фанатов изменившимся лицом

Москва, 11 января. Пользователи Сети обрушили на популярную певицу Алсу волну критики и негатива. Всему послужила последняя фотография исполнительницы, на которой можно заметить ее изменения во внешности. Свежий снимок артистка показала в своем Instagram-аккаунте и ужаснула фанатов.

37-летнюю Алсу раскритиковали из-за изменений в лице, которые легко заметить на свежих публикациях. Некоторые подписчики предположили, что исполнительница решилась на косметическую процедуру с использованием филлеров — увеличение губ.

«Не могу не выложить свою первую фотосессию 2021-го года. Тем более, что фото делала прекрасная, маленькая Яночка (которой всего пять лет). Люблю такие живые, естественные кадры», — написала Алсу под постом.

Певица получила десятки слов восхищения и комплиментов. Многие пришли в восторг от обворожительной улыбки знаменитости, однако нашлись и те, кто остался недоволен свежей серией снимков.

«Что с губами?» — с недоумением спросил один из фанатов. «Естественные кадры? Что у вас естественного осталось?» — поинтересовался другой.

Подобные обвинения уже не раз звучали в адрес Алсу. Но она отвечала, что дело не в филлерах, а в особой технике макияжа. как пояснила звезда сцены, она обучилась приему создания объема, благодаря которому может не прибегать к «уколам красоты».

Алсу эти январские выходные вместе с мужем Яном Абрамовым и тремя детьми отдыхала в Дубае, как и многие звезды, которые отправились на новогодние праздники в теплые края. Одни полетели на Мальдивы, а другие — в Дубай. В их числе певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян, футболист Дмитрий Тарасов с супругой и детьми, а также юморист Павел Воля с семейством. К числу звезд, уехавших из России, примкнула и Алсу.