Эксперты рассказали, почему на Украине 90% тестов на COVID-19 — российские

Ситуация с COVID-19 для украинских властей сложилась крайне невыгодная — украинцы массово заболевают и умирают. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Произведено в России

В 90% случаев ПЦР-тесты, которые используются на Украине для выявления коронавируса, произведены в России. Об этом сообщил директор украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!» — заявил он.

При этом он отметил, что российские тест-системы используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Более того, тесты от харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов.

Без российской вакцины

Как отметил Владимир Соловейчик, ничего плохого в этом для украинцев нет, одна лишь польза. Очевидно, что российская медицинская промышленность стоит на гораздо более высоком уровне, нежели украинская.

«Стало быть, на ее изделия и продукцию есть спрос, в том числе и на Украине. Как на готовые изделия, так и на компоненты к тем готовым изделиям, которые производятся на Украине. При условии своевременной и полной оплаты это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества в важнейшей сфере — защиты здоровья граждан. Отрадно, что в данном случае гуманитарные и экономические соображения возобладали над политическими, антироссийскими. Так и должно быть — и не только в медицинской сфере!» — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, ситуация с COVID-19 для украинских властей сложилась крайне невыгодная. Украинцы массово заболевают и умирают. Тут уже не до «самостийных и незалежных» амбиций. Приходится признавать реалии.

«Запад Украину никогда особо и не считал своей составной и полноправной частью. Денег платить за западную медицинскую технику на Украине нет. Бесплатно ей — полуколонии и периферии Евросоюза — никто помогать не станет. Особенно с учетом тех проблем по COVID-19, которые имеют место повсюду, в том числе в Европе и США с Канадой», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт считает маловероятным сближение РФ и Украины на фоне коронавируса.

«Пока у власти в Киеве находятся нынешние правители, они не пойдут на компромисс с РФ. Особенно с учетом прихода к власти в США Камалы Харрис и Джо Байдена — политических наследников Барака Обамы», — заключил Владимир Соловейчик.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что на Украине система выявления у населения коронавирусной инфекции находится на самом низком уровне.

«Да если бы там проводили тесты! А то ведь с кем ни общаюсь на Украине, мне рассказывают, что к ним и скорая не приезжает, а коронавирус «устанавливают» по телефону. При этом ни карантина, ни лечения! Пока посольство США не разрешит, не получится [у Киева получить российскую вакцину]. Мало того, и контракт на поставки китайской вакцины Киев заключил в период рождественских каникул американского посольства. И не факт, что министр здравоохранения Украины еще не отхватил по голове от вернувшейся из отпуска временной поверенной», — добавил Владимир Корнилов.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в различные стороны вместо того, чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.