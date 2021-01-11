Спасатели в Татарстане вызволили из огня двух малышей и их маму

Альметьевск, 11 января. Сотрудники МЧС спасли из горящего дома двух малышей, их маму и 92-летнюю женщину. Как стало известно ФАН, огнеборцы из Татарстана спускали людей с третьего этажа с помощью пожарной лестницы.

В 11.18 на пульт дежурного аварийной службы поступило сообщение о задымлении в доме №90 по улице Ленина города Альметьевск. На место происшествия сразу выдвинулись сотрудники МЧС. Там они увидели, что молодая женщина с двумя маленькими детьми на балконе третьего этажа просит о помощи.

Спасатели приняли решение снимать людей с помощью трехколенной лестницы. К матери с детьми, ждущим помощи, поднялся Турал Кирхиев. Сверху он передавал детей своему сослуживцу, Андрею Иванову. Другой пожарный, Максим Миннулин, находился на страховке лестницы снизу и принимал детей.

«Они были в одних трусиках, укутанные в тряпки, которые мама нашла на балконе. Мысли в этот момент были только об одном — как бы не уронить детей. О себе в этот момент я не думал», — признался ФАН Андрей Иванов.

Другие спасатели вывели из задымленного подъезда 92-летнюю старушку, которая не понимала, что происходит.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправного холодильника. 31-летняя мать детей в это время спала — ее во время пожара разбудили соседи. Но через дверь женщина вынести своего годовалого ребенка и его трехлетнего брата не смогла, так как в коридоре уже было сильное задымление.

Никто из пожарных, спасавших детей и взрослых, не считает себя героем.

«Можно сказать, что у меня первый случай такого спасения. Сильно переживал, у самого ребенку еще года нет, — рассказал ФАН один из самых из молодых сотрудников, Максим Миннулин. — Я принимал детей внизу и страховал лестницу снизу. Ребят передал своим коллегам, а они — скорой помощи. Для других людей, наверное, это выглядело эффектно, а для нас — обычная работа, которую мы должны делать».

Спасателям удалось потушить горение через 15 минут. Площадь пожара составила три квадратных метра. Точную причину пожара сможет установить техническая экспертиза.