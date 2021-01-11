Битва под Полтавой: почему взорвался газопровод и при чем здесь радикал Мосийчук

На магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Полтавской области произошел мощный взрыв, из-за которого без голубого топлива осталось население 17 населенных пунктов. Украинская компания «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в причастности к инциденту.

Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. По состоянию на утро воскресенья горения газа на месте взрыва не наблюдалось. Жертв и пострадавших нет. Казалось бы, причем здесь бывший депутат Рады Игорь Мосийчук? Все очень просто — украинское предприятие «Лубныгаз» подозревает именно его в организации взрыва на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород».

В компании заявили, что Игорь Мосийчук в социальных сетях первым сообщил о взрыве на газопроводе, обвинив в произошедшем «Лубныгаз», когда об этом еще никто не знал. Предприятие напомнило, что экс-нардеп был ранее судим за терроризм, поскольку в 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мосийчук вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в Борисполе и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

«Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?» — утверждает компания.

Представители предприятия «Лубныгаз» утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие. В пресс-службе компании также заявили: учитывая вышеуказанное, очевидно, что Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы в конце концов захватить предприятие. Сам же украинский политик отрицает свою причастность к инциденту и пригрозил газовикам судом.

В свою очередь корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием к бывшему народному депутату Верховной рады, заслуженному юристу Украины Владимиру Олейнику. Политик не отрицает, что Мосийчук может быть причастен к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород».

«Когда сокращается «кормовая база», ее необходимо как-то расширять. Напомню, что Мосийчук уже не является народным депутатом, поэтому не имеет тех заработков, которые у него были, когда он находился у власти. Понятно, расширить базу они хотят за счет того, что еще работает. Они не идут на обанкротившиеся предприятия, а приходят туда, где еще есть хоть какая-то живая копейка. В данном случае необходимо отрабатывать все версии. Одна из них — попытка создать условия для захвата этого предприятия», — сказал собеседник ФАН.

Также Владимир Олейник не стал исключать того факта, что взрыв на магистральном газопроводе мог произойти из-за нелегальной врезки.

«Но я не исключаю и того, что, например, тот же Мосийчук и другие попытались сделать врезку для отбора газа, нефти. Если власть и олигархи живут с большой трубы, то почему по-мелкому не поворовать? Все эти версии нужно отрабатывать. Нет ничего удивительного в том, что Мосийчук, который может быть причастен к инциденту в той или иной мере, находится в списке подозреваемых», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей сообщал, что Украину ожидают голодные бунты из-за повышения тарифов на газ и электричество. Оданко киевские власти могут привлечь националистов для разгона митингов.