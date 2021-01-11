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Шоу-бизнес

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

День за днем знаменитости должны выглядеть идеально во всех смыслах этого слова, но звезды — тоже люди, и порой видимость их безупречности дает сбой. ФАН вспомнил случаи из жизни представителей отечественного шоубиза, за которые им стыдно.

Вячеславу Манучарову стыдно за новогодние огоньки

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Новогодние праздничные телепрограммы, вокруг которых ранее развернулись ожесточенные дискуссии, прошли, но остались ими довольны далеко не все. Так, актер Вячеслав Манучаров признался, что ему стыдно за свое участие в новогодних шоу.

По мнению артиста, специфика проектов на телевидении изменилась. Если раньше к участию в «голубых огоньках» приглашались звезды, которые продавались и которых любил зритель, то теперь в телевизоре мелькает невесть что.

Сам Манучаров несколько раз принимал участие в съемках, и ему это доставляло удовольствие, однако теперь быть в «тусовке» с так называемыми современными знаменитостями ему не доставляет особой радости. И за это ему стыдно.

«И я в рядах этого папье-маше», — разочарованно думает актер.

Константин Меладзе погубил молодую женщину

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

В далеком 2012 году продюсер и музыкант Константин Меладзе стал виновником страшного ДТП на трассе Киев — Обухов. Тогда в аварии погибла молодая женщина, без матери остались двое маленьких детей.

Как отметили позднее журналисты, Меладзе совершил наезд на пешехода без какого-либо злого умысла. Оно и понятно. Более того, продюсер выступал в суде в качестве свидетеля, а не виновника происшествия. В конечном итоге лихачу не было предъявлено никаких обвинений. Потерпевшая сторона не настаивала на обвинении Меладзе.

Сам музыкант в СМИ не раз признавался, что глубоко переживает из-за случившегося, он долго не мог прийти в себя и вернуться к творческой деятельности. Чувствуя вину, продюсер взял на себя все расходы на организацию похорон женщины и прочие затраты семьи.

Позже скандальное фото Константина Меладзе, целующего грудь блондинки, опубликовали в социальной сети Instagram.

Михаил Ефремов и смертельное ДТП в Москве

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Самое громкое судебное разбирательство в сфере отечественного шоу-бизнеса, участником которого стал актер Михаил Ефремов, произошло в 2020 году. Автомобиль артиста на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. Курьер Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день.

Судебные разбирательства по делу Ефремова тянулись долго и больше были похожи на актерскую игру. Михаил Ефремов периодически менял показания, то признавал вину в смертельном ДТП, то забирал свои слова назад. Кроме того, нелицеприятно высказывался в адрес пострадавшей стороны и их представителя адвоката Александра Добровинского.

В конечном итоге в душе артиста таки взыграла совесть, он принес извинения семье Сергея Захарова, его сыну и юристу семьи, признав, что ему очень стыдно за свое поведение в суде и за трагедию, которую он учинил.

Рваное платье Ксении Бородиной

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Порой поступки, которые люди совершают в юности, преследуют их всю жизнь. Так, в одном из интервью телеведущая Ксения Бородина рассказала о случае, за который ей стыдно до сих пор.

В студенческие годы среди молодежи было не зазорным перед вечеринками или вылазками «в свет» меняться одеждой. Вот и Ксения как-то раз, собираясь в ресторан со своим ухажером, решила позаимствовать роскошное платье-пачку нежно-розового цвета у своей подруги.

В ресторане ничего не предвещало беды, однако после романтического ужина будущая звезда телепроекта «Дом-2» со своим спутником отправилась в ночной клуб, где в ритме бурных танцев порвала свой наряд.

Перед тем, как вернуть вещь подруге, Ксения отрезала часть испорченной юбки. Из-за ее многослойности, корректировка была не очень видна. То краснея то бледнея, Бородина вернула платье однокурснице и не призналась в порче платья. Только спустя годы телеведущая рассказала о своем проступке. Подруги смеясь вспоминали этот случай, но вот Ксении Бородиной до сих пор стыдно за обман юности.

Полина Гагарина и прогулы занятий в МХАТе

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Активная творческая деятельность певицы Полины Гагариной началась после участие в телепроекте «Фабрика звезд». Тогда же она решила получить актерское образование в МХАТе. Несмотря на постоянные гастроли, девушка старалась не пропускать занятий, но это получалось у нее не всегда. Пропуски очень огорчали будущую звезду, и за это ей было очень стыдно перед педагогами.

Чтобы доказать свое право быть в списках учащихся театрального заведения, ей приходилось прикладывать немалые труды. Однако в конце каждого месяца она доказывала, что достойна продолжать обучение и исключать ее не за что.    

Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Громкий скандал вокруг персоны телеведущей и блогера Регины Тодоренко долгое время «развлекал» пользователей Сети. Звезда телепроекта «Орел и решка» в одном из интервью неаккуратно высказалась на тему домашнего насилия, чем вызвала шквал критики в свой адрес. Ее подписчики расценили слова Тодоренко как защиту дурного обращения к женщине в семье.

Долгое время фолловеры в прямом смысле атаковали аккаунты звезды, ей даже пришлось на некоторое время покинуть соцсети. Тогда разгневанные подписчики кинулись с гневными комментариями к мужу Тодоренко певцу Владу Топалову. Тот церемониться с публикой не стал и несколько раз дал отпор злопыхателям грубым словцом.

Разрешился конфликт признанием Региной Тодоренко ее неправоты, девушке стало стыдно за столь ханжеское мнение, и она обратилась к пользователям Сети с извинениями.

Король скандалов — Филипп Киркоров

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Одним из самых громких скандалов певца Филиппа Киркорова, за который артист здорово поплатился, стал скандал с журналисткой Ириной Ароян, той самой «розовой кофточкой». Видимо, артист нападает только на женскую половину, ведь спустя несколько лет после скандала с журналисткой двухметровый исполнитель прямо на сцене избил режиссера музыкальной премии «Золотой граммофон-2010» Марину Яблокову.

Во время репетиции церемонии певцу заслепил в глаза работающий прожектор. Это так взволновало исполнителя, что тот не смог сдержать раздражения и набросился с тумаками на Яблокову, он сбил ее с ног, таскал за волосы и пинал ногами. Все это печальное действо развернулось на глазах у многочисленных свидетелей.

Конфликт удалось решить в досудебном порядке после публичных извинений Филиппа Киркорова и довольно увесистой материальной компенсации потерпевшей.

Дима Билан и пьяные концерты

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Поклонники певца Димы Билана не раз видели артиста в состоянии, далеком от адекватности. На одном из концертов в Самаре на сцене он исполнял непонятные танцы и не удосужился спеть ни одной песни. В другой раз вел несуразные разговоры с публикой, зрители даже предположили, что Билан был под действием наркотических веществ. Также певец был замечен в хамском отношении к своим поклонникам. Порой он забывает про зрительский зал, работая только для VIP-гостей. Нередки случаи, когда исполнитель просто уходит со сцены, чтобы поболтать со своими друзьями за кулисами.

Но стоит отдать должное певцу, Билан сразу признает свои ошибки, и регулярно в Сети появляются видеозаписи с его извинениями в адрес поклонников.

Ольга Бузова пыталась дать взятку

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

В жизни поющей телеведущей Ольги Бузовой немало случаев, за которые ей бы должно быть стыдно. Многие ее недоброжелатели считают, что в первую очередь ей должно быть стыдно за свое пение, но самой артистке неловко лишь за один момент в своей жизни — взятка.

В школьные годы будущая знаменитость училась на «хорошо» и «отлично», и все знали, что успех гарантирован, если списать контрольную именно у нее. А вот при поступлении в ВУЗ девушка потеряла уверенность в свои силы и даже подумала дать кому-то из приемной комиссии взятку.

Однако родители Ольги пристыдили дочь за такие мысли, и ей пришлось поступать, надеясь только на свои знания, что она и сделала, поступив в заветный СПбГУ.

Любовные интриги Артема Дзюбы

Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

Российский футболист Артем Дзюба не раз попадал в неприятные ситуации из-за своей любвеобильности. Первый громкий скандал, за который ему было стыдно произошел на сборах перед матчем с Черногорией. Тогда папарацци застали спортсмена в машине, целующегося с телеведущей Марией Орзул.

Дзюба стал участником и еще одного секс-скандала, который в итоге стал самым громким событием 2019 года в спортивной среде — это история со скандальным видео, которое выложила в сеть блогер Наталья Веретенникова.

Эта история получила мощнейшую огласку в СМИ. Ее обсуждали на всех федеральных каналах, даже задали вопрос на эту тему президенту РФ Владимиру Путину на его пресс-конференции.

Ситуация крайне задела Артема Дзюбу, он принес публичные извинения всех своим поклонникам за произошедший инцидент.       

Источник: Федеральное агентство новостей
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