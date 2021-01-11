Топ-10 самых постыдных случаев из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса

День за днем знаменитости должны выглядеть идеально во всех смыслах этого слова, но звезды — тоже люди, и порой видимость их безупречности дает сбой. ФАН вспомнил случаи из жизни представителей отечественного шоубиза, за которые им стыдно.

Вячеславу Манучарову стыдно за новогодние огоньки

Новогодние праздничные телепрограммы, вокруг которых ранее развернулись ожесточенные дискуссии, прошли, но остались ими довольны далеко не все. Так, актер Вячеслав Манучаров признался, что ему стыдно за свое участие в новогодних шоу.

По мнению артиста, специфика проектов на телевидении изменилась. Если раньше к участию в «голубых огоньках» приглашались звезды, которые продавались и которых любил зритель, то теперь в телевизоре мелькает невесть что.

Сам Манучаров несколько раз принимал участие в съемках, и ему это доставляло удовольствие, однако теперь быть в «тусовке» с так называемыми современными знаменитостями ему не доставляет особой радости. И за это ему стыдно.

«И я в рядах этого папье-маше», — разочарованно думает актер.

Константин Меладзе погубил молодую женщину

В далеком 2012 году продюсер и музыкант Константин Меладзе стал виновником страшного ДТП на трассе Киев — Обухов. Тогда в аварии погибла молодая женщина, без матери остались двое маленьких детей.

Как отметили позднее журналисты, Меладзе совершил наезд на пешехода без какого-либо злого умысла. Оно и понятно. Более того, продюсер выступал в суде в качестве свидетеля, а не виновника происшествия. В конечном итоге лихачу не было предъявлено никаких обвинений. Потерпевшая сторона не настаивала на обвинении Меладзе.

Сам музыкант в СМИ не раз признавался, что глубоко переживает из-за случившегося, он долго не мог прийти в себя и вернуться к творческой деятельности. Чувствуя вину, продюсер взял на себя все расходы на организацию похорон женщины и прочие затраты семьи.

Позже скандальное фото Константина Меладзе, целующего грудь блондинки, опубликовали в социальной сети Instagram.

Михаил Ефремов и смертельное ДТП в Москве

Самое громкое судебное разбирательство в сфере отечественного шоу-бизнеса, участником которого стал актер Михаил Ефремов, произошло в 2020 году. Автомобиль артиста на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. Курьер Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день.

Судебные разбирательства по делу Ефремова тянулись долго и больше были похожи на актерскую игру. Михаил Ефремов периодически менял показания, то признавал вину в смертельном ДТП, то забирал свои слова назад. Кроме того, нелицеприятно высказывался в адрес пострадавшей стороны и их представителя адвоката Александра Добровинского.

В конечном итоге в душе артиста таки взыграла совесть, он принес извинения семье Сергея Захарова, его сыну и юристу семьи, признав, что ему очень стыдно за свое поведение в суде и за трагедию, которую он учинил.

Рваное платье Ксении Бородиной

Порой поступки, которые люди совершают в юности, преследуют их всю жизнь. Так, в одном из интервью телеведущая Ксения Бородина рассказала о случае, за который ей стыдно до сих пор.

В студенческие годы среди молодежи было не зазорным перед вечеринками или вылазками «в свет» меняться одеждой. Вот и Ксения как-то раз, собираясь в ресторан со своим ухажером, решила позаимствовать роскошное платье-пачку нежно-розового цвета у своей подруги.

В ресторане ничего не предвещало беды, однако после романтического ужина будущая звезда телепроекта «Дом-2» со своим спутником отправилась в ночной клуб, где в ритме бурных танцев порвала свой наряд.

Перед тем, как вернуть вещь подруге, Ксения отрезала часть испорченной юбки. Из-за ее многослойности, корректировка была не очень видна. То краснея то бледнея, Бородина вернула платье однокурснице и не призналась в порче платья. Только спустя годы телеведущая рассказала о своем проступке. Подруги смеясь вспоминали этот случай, но вот Ксении Бородиной до сих пор стыдно за обман юности.

Полина Гагарина и прогулы занятий в МХАТе

Активная творческая деятельность певицы Полины Гагариной началась после участие в телепроекте «Фабрика звезд». Тогда же она решила получить актерское образование в МХАТе. Несмотря на постоянные гастроли, девушка старалась не пропускать занятий, но это получалось у нее не всегда. Пропуски очень огорчали будущую звезду, и за это ей было очень стыдно перед педагогами.

Чтобы доказать свое право быть в списках учащихся театрального заведения, ей приходилось прикладывать немалые труды. Однако в конце каждого месяца она доказывала, что достойна продолжать обучение и исключать ее не за что.

Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие

Громкий скандал вокруг персоны телеведущей и блогера Регины Тодоренко долгое время «развлекал» пользователей Сети. Звезда телепроекта «Орел и решка» в одном из интервью неаккуратно высказалась на тему домашнего насилия, чем вызвала шквал критики в свой адрес. Ее подписчики расценили слова Тодоренко как защиту дурного обращения к женщине в семье.

Долгое время фолловеры в прямом смысле атаковали аккаунты звезды, ей даже пришлось на некоторое время покинуть соцсети. Тогда разгневанные подписчики кинулись с гневными комментариями к мужу Тодоренко певцу Владу Топалову. Тот церемониться с публикой не стал и несколько раз дал отпор злопыхателям грубым словцом.

Разрешился конфликт признанием Региной Тодоренко ее неправоты, девушке стало стыдно за столь ханжеское мнение, и она обратилась к пользователям Сети с извинениями.

Король скандалов — Филипп Киркоров

Одним из самых громких скандалов певца Филиппа Киркорова, за который артист здорово поплатился, стал скандал с журналисткой Ириной Ароян, той самой «розовой кофточкой». Видимо, артист нападает только на женскую половину, ведь спустя несколько лет после скандала с журналисткой двухметровый исполнитель прямо на сцене избил режиссера музыкальной премии «Золотой граммофон-2010» Марину Яблокову.

Во время репетиции церемонии певцу заслепил в глаза работающий прожектор. Это так взволновало исполнителя, что тот не смог сдержать раздражения и набросился с тумаками на Яблокову, он сбил ее с ног, таскал за волосы и пинал ногами. Все это печальное действо развернулось на глазах у многочисленных свидетелей.

Конфликт удалось решить в досудебном порядке после публичных извинений Филиппа Киркорова и довольно увесистой материальной компенсации потерпевшей.

Дима Билан и пьяные концерты

Поклонники певца Димы Билана не раз видели артиста в состоянии, далеком от адекватности. На одном из концертов в Самаре на сцене он исполнял непонятные танцы и не удосужился спеть ни одной песни. В другой раз вел несуразные разговоры с публикой, зрители даже предположили, что Билан был под действием наркотических веществ. Также певец был замечен в хамском отношении к своим поклонникам. Порой он забывает про зрительский зал, работая только для VIP-гостей. Нередки случаи, когда исполнитель просто уходит со сцены, чтобы поболтать со своими друзьями за кулисами.

Но стоит отдать должное певцу, Билан сразу признает свои ошибки, и регулярно в Сети появляются видеозаписи с его извинениями в адрес поклонников.

Ольга Бузова пыталась дать взятку

В жизни поющей телеведущей Ольги Бузовой немало случаев, за которые ей бы должно быть стыдно. Многие ее недоброжелатели считают, что в первую очередь ей должно быть стыдно за свое пение, но самой артистке неловко лишь за один момент в своей жизни — взятка.

В школьные годы будущая знаменитость училась на «хорошо» и «отлично», и все знали, что успех гарантирован, если списать контрольную именно у нее. А вот при поступлении в ВУЗ девушка потеряла уверенность в свои силы и даже подумала дать кому-то из приемной комиссии взятку.

Однако родители Ольги пристыдили дочь за такие мысли, и ей пришлось поступать, надеясь только на свои знания, что она и сделала, поступив в заветный СПбГУ.

Любовные интриги Артема Дзюбы

Российский футболист Артем Дзюба не раз попадал в неприятные ситуации из-за своей любвеобильности. Первый громкий скандал, за который ему было стыдно произошел на сборах перед матчем с Черногорией. Тогда папарацци застали спортсмена в машине, целующегося с телеведущей Марией Орзул.

Дзюба стал участником и еще одного секс-скандала, который в итоге стал самым громким событием 2019 года в спортивной среде — это история со скандальным видео, которое выложила в сеть блогер Наталья Веретенникова.

Эта история получила мощнейшую огласку в СМИ. Ее обсуждали на всех федеральных каналах, даже задали вопрос на эту тему президенту РФ Владимиру Путину на его пресс-конференции.

Ситуация крайне задела Артема Дзюбу, он принес публичные извинения всех своим поклонникам за произошедший инцидент.