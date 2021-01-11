Коронавирус не привел к падению рождаемости в Дагестане

Махачкала, 11 января. Распространение коронавирусной инфекции не сказалось на уровне рождаемости в Дагестане, где в 2020 году на свет появились 46 149 детей, что на 635 больше, чем годом ранее. Как сообщили ФАН в региональном Минздраве, только за первую неделю года в республике родились 823 малыша.

По словам заместителя министра здравоохранения Дагестана Раисы Шахсиновой, республика вошла в четверку российских регионов по рождаемости. Этому способствовала эффективная демографическая политика федерального центра.

«Дагестан по итогам 2020 года вошел в четверку субъектов Российской Федерации по показателю рождаемости, а также естественному приросту населения. В прошлом году у нас родилось на 635 детей больше, чем в 2019 году. Это свидетельствует об эффективности государственных программ по поддержке семей с детьми и улучшении демографической ситуации», – считает замминистра.

По информации регионального Минздрава, в течение первой недели января в республике появились на свет 823 ребенка – на 15 больше, чем в начале прошлого года. При этом 117 из них родились в новогоднюю ночь.

«Старт 2021 году 1 января в 00.05 дал мальчик в Родильном доме №2 в Махачкале. Его вес составил больше 3 килограммов», – добавили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным Дагестанстата, в 2019 году рождаемость в республике составила 45 514 детей. Полных сведений за 2020 год в службе пока нет, так как в связи с распространением коронавируса жители ряда муниципалитетов пока не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения в ЗАГСе.

Ранее ФАН сообщал, что у переболевших COVID-19 мальчиков может измениться сперматогенез и, тем самым, снизиться рождаемость в будущем. Об этом говорила председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, которая призывала проводить тщательные наблюдения за детьми, перенесшими коронавирусную инфекцию.