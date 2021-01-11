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ВМС Египта получили новый современный корвет проекта Gowind 2500

ВМС Египта получили новый современный корвет проекта Gowind 2500

Александрия, 11 января. Компания Alexandria Shipyard передала военно-морским силам Египта новый современный боевой корабль Port Said с бортовым номером ENS 976, сообщает портал Navaltoday.

Корвет построен в рамках соглашения о передаче технологий с французским оборонным предприятием Naval Group. Церемония поднятия флага и вхождения в состав флота прошла 6 января 2021 года на Александрийской верфи.

Новый корабль будет выполнять боевые и прочие задачи на службе ВМС Египта. Port Said является вторым корветом проекта Gowind 2500. Первый — El Fateh — изготовлен во Франции в сентябре 2017 года, еще два — Luxor и Al-Moez — достраиваются. Предположительная стоимость контракта 1,4 млрд долларов США.

Конструкция Gowind представляет собой серию стальных однокорпусных фрегатов, корветов и морских патрульных судов, разработанных в период с 2006 года корпорацией, ранее известной как DCNS. Модульная компоновка в значительной степени облегчает сборку под требования заказчика.

Корабли для ВМС Египта выполнены в базовом варианте. Их водоизмещение составляет 2600 тонн, а длина корпуса 102 метра. Они способны развивать скорость хода до 25 узлов и оснащаются системой боевого управления SETIS. Панорамный мостик обеспечивает обзор на 360 градусов. Каждый корвет проекта вооружен 16 зенитными управляемыми ракетами VL-MICA, восьмью противокорабельными MM40 Exocet, торпедным аппаратом, а также 76-мм и 20-мм артиллерийскими установками. Экипаж состоит из 65 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о перемирии с Катаром.

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