Лонг-лист кандидатов от России на Евровидение-2021. Колонка Вадима Манукяна

Комментатор Евровидения, известный комик и актер Грэм Нортон, заявил, что Евровидение-2021, несмотря на пандемию коронавируса, пройдет — причем в привычном формате. Блогер Вадим Манукян решил озвучить собственный лонг-лист кандидатов от России на песенный конкурс.

Слова Грэма Нортона о том, что Евровидение-2021 в Роттердаме «определенно пройдет», дали почву для размышлений о том, что стоит задуматься по поводу кандидатов от России на этот ежегодный (2020 год — исключение) европейский смотр песни.

В этом году Евровидение снова будут показывать на первой кнопке из-за того, что прошлогодний конкурс не состоялся. Переговорил со своими источниками на Первом канале и выяснил, что, оказывается, интрига никуда не пропала. Кому достанется место — станет ясно не раньше конца февраля — начала марта. Так что Little Big официально еще не подтверждены на 2021 год, и это дает повод для того, чтобы составить лонг-лист участников.

Я бы на месте руководства Первого канала опирался на успех участников на YouTube и популярность коллективов в мире. Также стоило бы не забывать о вокалистах, которые действительно могут классно спеть вживую. Но давайте остановимся поподробнее на каждом из кандидатов. Итак, вот мой лонг-лист.

Little Big

Сбрасывать со счетов Little Big не стоит. Ребята классно отработали песню несостоявшегося Евровидения-2020 на «Новогоднем маскараде», да и в целом песня Uno определенно зашла европейским пользователям соцсетей. Об этом говорит хотя бы тот факт, что прошлогодние российские участники на официальном YouTube Евровидения занимают первое место по просмотрам. Однако не стоит забывать о том, что у нас уже был негативный опыт с Юлией Самойловой, когда она по независящим от нее причинам не попала на конкурс в Киев и ровно через год просто перегорела в Лиссабоне.

Даня Милохин и Николай Басков

Успех новогоднего шоу Ивана Урганта «Ciao, 2020!», которое Первый канал показал перед самым Новым годом, в Италии произвело эффект разорвавшейся бомбы. Будем считать, что каналу удалось неожиданно провести негласный отбор на Евровидение-2021 этим ярким юмористическим шоу.

Дуэт Дани Милохина и Николая Баскова с итальянской версией песни «Дико тусим» (La baldoria) на данный момент в лидерах по просмотрам в YouTube. Причем эти клипы сами же итальянцы и нарезали с шоу Урганта. Раньше никогда не рассматривал Баскова в качестве кандидата на Евровидение, но после такого успеха — почему бы и нет? Да и Даня Милохин заслужил свое право показать себя европейской публике.

Zivert

Одной из звезд «Ciao, 2020!» стала Zivert (Giulia Ziverti). Ее итальянская версия песни Credo уже стала очень популярна в YouTube всего за несколько дней. Многие итальянцы в комментариях просят Zivert отправить от Италии на Евровидение. На мой взгляд, эту кандидатуру стоило бы рассмотреть в качестве участника от России.

Она уже несколько лет входит в различные неофициальные шорт-листы от России, и, возможно, ее время уже пришло. Кстати, в прошлом у Zivert был неплохой новогодний дуэт с Филиппом Киркоровым. Но предложить их дуэт в 2021 году не получится: Филипп Бедросович снова ангажирован на Евровидение Молдавией. Хочу пожелать ему успеха на конкурсе с Натальей Гордиенко.

Artik & Asti

Успех трека Bambina balla («Девочка танцуй») с шоу «Ciao, 2020!» закрепил за одним из традиционных участников различных шорт-листов Евровидения, группой Artik & Asti, право претендовать на поездку на европейский музыкальный смотр от России в 2021 году. Стоит отметить, что все итальянские версии песни получились более сочными и насыщенными. Не удивительно, что каждый год после возвращения на Евровидение итальянцы всегда находятся рядом с победой. Европейские зрители очень любят итальянское звучание. Artik & Asti — надежный кандидат на Евровидение.

Клава Кока и Niletto

Стоит отметить, что для меня настоящим открытием на «Ciao, 2020!» стали Клава Кока и Niletto. Их трек «Краш» на русском языке прошел мимо меня, но песня на итальянском по-настоящему зазвучала. Сам Niletto отлично выступил в «Новогоднем маскараде» на Первом канале, и можно сказать уже сегодня, что такой дуэт в Европе точно не затеряется. Возможно, им действительно стоит написать дуэтную песню и предоставить ее для прослушивания каналу в 2021 году.

Cream Soda

Еще одним триумфатором «Ciao, 2020!» стала группа Cream Soda с итальянской версией песни «Плачу на техно». Этот трек также стал одним из лидеров по просмотрам в YouTube c шоу «Ciao,2020!». Вероятно, этому коллективу еще стоит некоторое время побыть в статусе кандидатов, но на будущее, в плане участия в европейском музыкальном смотре, они смотрятся перспективно. Не исключено, что через год-два этот коллектив представит Россию на Евровидении.

Дора

Со своей песней «Втюрилась» (Innamorata) Дора внезапно ворвалась во все чарты и безусловно заслужила свое участие в «Ciao, 2020!», но, подобно Cream Soda, для поездки на Евровидение она, скорее, участница на перспективу. Еще несколько лет и несколько хитов, и, возможно, она получит право представлять Россию в Европе. Однако не включить ее в плей-лист было бы неверно. Итальянцы ее тоже оценили, а значит в Европе у нее есть все шансы на успех.

Ольга Бузова и Дава

Эти молодожены (по крайней мере — по меркам Мальдив) в последнее время очень активны в соцсетях. Я, конечно, понимаю, что Бузову каждый год ставят в шорт-листы, но на Евровидение им, на мой взгляд, ехать пока рановато. Их с Давой семья только начала развиваться, медовый месяц впереди, а потом, когда напишут классную песню, пусть едут сразу дуэтом. Но с этим запросто можно подождать лет 5-10. За это время Оля окончательно подтянет вокал, а потом можно будет и на Евровидение поехать от России.

Иван Дорн

Отлично раскрылся на «Ciao, 2020!» и Иван Дорн. От Украины на Евровидение ему ехать не светит. В их правилах местного отбора есть ограничения для артистов, которые гастролируют в России. А Иван за последние годы в Москве бывал очень часто с концертами. Он даже успел отметиться уборкой в одном из московских парков. Иван Дорн — очень прогрессивный музыкант, его участие от России на Евровидении могло бы иметь очень серьезный резонанс.

Maruv

Похожая ситуация и с украинской певицей Maruv. Несколько лет назад она порвала уже готовый контракт на поездку на Евровидение ради возможности продолжать ездить в Москву с концертами. В итоге Украина даже пропустила год на этом конкурсе, и ее возвращение из-за пандемии затянулось. Проект Maruv считаю очень сильным и уверен, что на Евровидении мы с ними смотрелись бы очень современно и не ударили бы в грязь лицом.

Димаш Кудайберген

Добрую половину моего шорт-листа составили участники новогоднего шоу Урганта, но во второй его части мне бы хотелось коснуться прекрасно поющих исполнителей, которые также могли бы украсить Евровидение . Одним из таких исполнителей является Димаш Кудайберген.

Подопечный Игоря Крутого уже обрел мировую славу, его клипы даже начали показывать на MTV USA. Более того — появились слухи о том, что он своим выступлением будет открывать неделю инаугурации Джо Байдена в рамках благотворительного вечера.

За его плечами концерты в Китае и в США. Узнаваемость у него в мире огромная. Да вот беда — его страна так и не договорилась с Евровидением о вхождении в его состав. Таким образом, для России приглашение Димаша стало бы прекрасным примером интернационального сотрудничества. Сам Димаш пока не горит желанием представлять другую страну на этом конкурсе, но Крутой сумеет, я уверен, его уговорить. Хотя, возможно, это случится в 2022 году, когда права на показ Евровидения перейдут к «России-1».

Александр Панайотов

Завидным кандидатом на Евровидение из года в год остается Александр Панайотов. Он уже несколько раз был в шаге от поездки на Евровидение, но в итоге в последний момент оказывался за бортом. На мой взгляд, он уже несколько перегорел после стольких лет ожидания, но если бы его пригласили поучаствовать от России, то песня была бы спета максимально качественно. Не знаю, победили бы с Панайотовым или нет, но России точно было бы не стыдно за своего участника.

Мария Зайцева (#2Маши)

Долгие годы эта участница шоу «Голос» пыталась прорваться на музыкальный олимп, но с коллективами «Ассорти» и «НАОМИ» этого сделать никак не получалось. И, только объединившись в коллектив #2Маши, у нее пошли сотни миллионов просмотров в YouTube. В Европе дуэт из двух девушек вполне может повторить успех группы T.A.T.U, поэтому я считаю, что свое право отметиться на Евровидении этот дуэт вполне заслужил.

«НАОМИ» (Риц, Березина, Ватлина)

И вот, собственно говоря, та группа, в которой долгие годы пела и Мария Зайцева. Считаю, что это один из самых недооцененных коллективов. Им, на мой взгляд, на начальном этапе не очень повезло с продюсерами, а потом, когда они вышли в открытое плавание, репертуар не позволял им полноправно влиться в российский шоу-бизнес. Конечно, тот факт, что сейчас в их проекте принимает активное участие Александр Панайотов, вселяет надежду. На мой взгляд, им Европа нужнее всего. Под Евровидение у них обязательно появится достойная песня и придет заслуженный масштабный успех внутри страны.

Виктория Черенцова

Но если говорить о той, кого бы мне хотелось по-настоящему увидеть на Евровидении, то это, конечно, Виктория Черенцова. Возможно, на проекте «Голос» ей не удалось раскрыться в полной мере, как она эта сделала в свое время в «Факторе-А» у Аллы Пугачевой. Ее даже начали некоторое время назад в СМИ называть «протеже Пугачевой». Хотя, конечно, она уже давно не имеет никакого отношения к примадонне. Завершился проект — кончилось «сотрудничество».

В соцсетях она очень популярна. У нее много классных клипов. А регулярные поездки на авто с песнями за рулем уже стали ее визитной карточкой. Это настоящая русская душа. Если вы хотите, чтобы на Евровидении появился исконно русский дух, то отправлять нужно непременно Викторию.