Армия ЦАР и миротворцы ООН отразили нападения боевиков на Буар и Гримари

Банги, 11 января. Вооруженные силы ЦАР (FACA) и миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) проводят согласованные мероприятия для защиты населения от действий боевиков в различных районах Центральноафриканской Республики. Об этом заявил глава МИНУСКА Манкер Ндиайе.

Обстановка в ЦАР после выборов остается неспокойной. Предварительные результаты показали победу в первом туре действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера с результатом 53,9%. Однако бандитские группировки, пытавшиеся сорвать голосование, продолжают нападения в различных районах страны.

В заявлении, опубликованном на сайте миссии, Ндиайе отметил, что совместными усилиями миротворцев и отрядов FACA в субботу была сорвана атака вооруженных бандформирований в районе Буара и Гримари. В числе нападавших были представители группировок «Антибалака», UPC, 3R, MPC и FPRC. Для эффективного отражения нападения силы ООН привлекли авиацию.

Глава МИНУСКА напомнил, что нападения на мирных жителей, солдат FACA и миротворцев являются преступлением, которое обязательно повлечет за собой предусмотренное законом наказание. Также он подчеркнул, что вооруженные группировки и их союзники будут нести ответственность за попытки перекрыть маршруты поставок необходимых для жизни граждан Республики грузов.

Миссия ООН выражает твердое намерение продолжать защищать гражданское население и обеспечивать безопасность в ЦАР, несмотря на направленную против нее кампанию по дезинформации мирных жителей относительно деятельности МИНУСКА.

Напомним, 27 декабря прошлого года в ЦАР прошли выборы президента и членов Национальной ассамблеи. Несмотря на попытки помешать избирательному процессу, силам FACA удалось обеспечить безопасное проведение голосования в большинстве регионов страны.

Во многом это является заслугой инструкторов из РФ, которые не только тренировали личный состав FACA, но и занимались охраной участков для голосования, а также транспортировкой избирательных материалов. Помощь России отметил в своем новогоднем выступлении президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.