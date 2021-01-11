Депутат Железняк: В США продолжают доказывать отсутствие демократии

Москва, 11 января. События в США продолжают доказывать отсутствие демократии и свободы слова в этой стране. Об этом ФАН сообщил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«События в Америке продолжают доказывать отсутствие демократии и свободы слова в стране, вечно претендующей на звание образца для подражания, — сказал он. —Тоталитаризм в информационном пространстве распространяется в США на Интернет, что демонстрирует блокировка аккаунта Дональда Трампа в известной социальной сети».

По словам политика, американские элиты надеялись избавиться от «неугодного президента-выскочки, заменив его на «своего» Байдена». Но Трамп сдаваться не собирается и явно продолжит активное сопротивление, в том числе через создание собственных информационных ресурсов, убежден депутат.

«Для нас в России вся ситуация в США выглядит как плохой спектакль, в котором население используется в качестве массовки, не влияющей на ход пьесы. Очередные больные фантазии на тему «русских хакеров» со стороны русофобов США — попытка зацепить Трампа напоследок несуществующей связью с Россией», — отметил Сергей Железняк.

Он подчеркнул, что столкновениями с полицией, войной компроматов и взаимными обвинениями в бездействии проблему политического кризиса в США решить невозможно. При этом американские власти обязаны обеспечить соблюдение прав человека, в том числе для проигравшего гонку президента. По мнению политика, также важно сохранить общественный порядок, чтобы не провоцировать новые столкновения сторонников и противников Трампа.

«Господин экс-президент также должен проявить ответственность и продолжать призывать к спокойствию поддерживающих его граждан, — заметил он. — Очевидно, что вся конструкция американской демократии оказалась колоссом на глиняных ногах».

Парламентарий считает, что коррумпированность американских элит, манипулирующих голосами избирателей на выборах президента США — 2020, превзошла все ожидания.

«Американские финансовые, промышленные и медиаворотилы явно заигрались и потеряли чувство реальности, обнажив глубину общественно-политического разлома внутри американского общества», — заключил Сергей Железняк.

Напомним, ранее российский журналист Владимир Познер также оценил последствия штурма Капитолия для всей Америки.