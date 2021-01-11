Костры революции: Альгис Микульскис о потерянных смыслах демократии на Западе

Салюты Нового года еще не затихли, но контуры того, что 2021-й будет, пожалуй, повеселее ушедшего 2020-го, уже обозначились. Кризис демократии набирает обороты, и специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис пытается понять, что происходит в мире.

Итак, демократия…

Если верить всезнающей «Википедии», то для определения этого термина в приложении к понятию «государства» достаточно одного из трех признаков:

— назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путем честных и состязательных выборов;

— народ является единственно легитимным источником власти;

— общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов.

Если же верить тому, что происходит на самом деле, то не только написанное о демократии в «Википедии», но и килотонны печатных материалов, терабайты сетевых текстов, миллиарды произнесенных вживую слов о ней к настоящему моменту стали не более чем «белым шумом». Непрерывным потоком эфирных помех. Бессмысленных, но беспощадных. Почему? Попробую объяснить…

Вам не кажется, что один из краеугольных камней этой самой демократии — «назначение лидеров происходит путем честных и состязательных выборов» — давно уже перестал выполнять свои функции?

«Мы победили!» — говорят сторонники условного мадуро или лукашенко, пусть и «пририсовавших» себе процентов пять голосов…

«Нет, вы проиграли, а победили мы!» — отвечает им электорат условных гуайдо или тихановской, бодро заявляя не о пяти, а о всех 90 процентах сфальсифицированных бюллетеней.

А дальше в спор вступают «режиссеры», которым выгодны «гуайдо» с «тихановской», социальные сети вскипают, и проигравшее по факту меньшинство выходит на улицы, выдавая себя за большинство.

Как выглядели истинные результаты выборов, уже никого не интересует. Победители могут хоть наизнанку вывернуться, доказывая свою правоту: их слова утонут в лозунгах. А любая попытка защитить победу будет расценена как «оскал тирании» — со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и остракизма с международных трибун. А то и чего похуже. Похуже — с точки зрения международного права, но получше с точки зрения таких «демократов», как Вацлав Гавел, например:

«Воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью, — однажды заявил он. — Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом».

Напомню, что сказано это было еще в 1999 году в статье, написанной Гавелом для газеты Le Monde по поводу натовской агрессии против Югославии, когда Косово отделялось от Сербии, не «заморачиваясь» вообще никакими демократическими процедурами.

Кстати, то воздушное нападение на суверенную страну без каких-либо разрешений ООН, пожалуй, можно назвать отправной точкой нынешнего мироустройства с его «правом силы» как единственным инструментом глобальной политики. Однако вернемся в наши дни…

Скажите честно: могли ли вы год назад, в начале безумного 2020-го, хоть краем воображения представить себе, что «костры революций», подобные тем, что до сего дня подпитывались по всему миру американскими «дровами», полыхнут в самих США?

Я — не мог. Однако полыхнули, рельефно высветив на фоне капитолийского купола оставшуюся от демократии пустоту. Да так, что в легкую панику впал даже недобро известный по Ливии, Сирии и Евромайдану, один из учредителей «Агентства модернизации Украины» Бернар-Анри Леви, написавший в своем Twitter:

«Ужасен образ вандалов в охотничьих шапках, нападающих на места, помнящие Джефферсона и Рузвельта, на Капитолий. Тысячи мужчин и женщин отдали свои жизни за эту страну и миллиарды наблюдают, как ее осаждают гротескные фашисты».

Во грех гнева впал и посол США в России Джон Салливан, разразившись филиппикой в адрес сторонников Дональда Трампа на странице официального сайта посольства:

«Жестокое и преступное нападение на здание Капитолия в ходе процедуры утверждения Конгрессом США итогов президентских выборов и победы избранного президента Джо Байдена является серьезным напоминанием о том, насколько важно ценить и защищать основные принципы устройства нашей республики, которые закреплены в нашей конституции, включая право голоса, свободу слова и мирных собраний. Власть агрессивной толпы не является и никогда не являлась частью нашей конституционной системы».

Не буду ни злорадствовать, ни задавать вопросы из разряда «а как же поддержанный вами госпереворот на Украине?», ни, тем более, занимать чью-либо сторону в чужом для меня конфликте.

Хотя… Дональд Трамп вызывает все-таки меньшее отвращение, нежели, например, Джордж Уокер Буш или Барак Обама. Хотя бы потому, что он за время своего правления не развязал ни одной новой войны. Да, не прекратил ни одной из начатых его предшественниками, но для руководителей США даже просто сохранение текущего положения вещей — без ковбойских авианалетов на чужие города — уже достижение планетарного масштаба…

И все же каким бы «душкой» ни был Донни, я все больше укрепляюсь в мысли о том, что эта демократия сломалась, а новую принести — неоткуда!

Потому что сама ситуация, когда непонятно, кто же на самом деле победил в выборах, — это не демократия.

Потому что нахождение государства на грани гражданской войны по окончании голосования — это абсолютно не демократия.

Потому что и всеобщее прямое тайное голосование, и непостижимая американская избирательная система, с ее коллегией выборщиков, — это тоже, с некоторых пор, не демократия.

Потому что блокировка «победителями» аккаунтов, принадлежащих лидерам «побежденных», — это не демократия от слова «совсем».

И поверьте: этих «потому что…» у меня в запасе еще много.

Ну а чтобы не заканчивать эту колонку на совсем уж мрачной ноте, предлагаю всем немного поднять настроение, ознакомившись с высказыванием одного из тех, кто неоригинально обвиняет в этом «торжестве американских свобод» Россию и ее президента.

Марк Хэмилл, актер из «Звездных войн»:

«Единственный человек, который наслаждается этим хаосом и анархией так же сильно, как наш побежденный президент, это Владимир Путин».

Как говорится — ни отнять, ни прибавить. Я, конечно, не Минздрав, но в связи с вышеприведенной цитатой артиста предупреждаю: демократия опасна для вашего психического здоровья.