Мужчина в Свердловской области сварился в кипятке из-за бездействия аварийных служб

11 января, Каменск-Уральск. Следователи в Свердловской области назначили проверку по факту смерти мужчины от термических ожогов. Как стало известно ФАН, погибшего во время прорыва трубы отопления с горячей водой не смогли спасти из-за закрытой в комнату двери.

В Каменск-Уральском 9 января произошла трагедия — в здании бывшего общежития по улице Пугачева, 31 сорвало кран на батарее теплоснабжения. Кипяток стал заливать помещения от пятого до второго этажа. Основная масса жителей дома смогли самостоятельно покинуть здание, после чего сотрудники аварийной службы стали проверять помещения.

В одной из квартир дома дверь никто не открывал, но спасатели не рискнули взломать дверь самостоятельно и решили дождаться хозяйку жилища. Когда она приехала и открыла дверь, в комнате обнаружили труп мужчины, который, по предварительной версии, обварился кипятком.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — рассказал ФАН старший помощник СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

К счастью, в этом происшествии больше никто из жильцов не пострадал.

«Произошел срыв крана на батарее теплоснабжения. Мужчину можно было спасти, если бы вовремя взломали дверь в комнату, — рассказал ФАН один из очевидцев происшествия. — Не понимаю, зачем было ждать женщину для открытия дверей».

По словам очевидца, позже выяснилось, что женщина давно продала квартиру жертве трагедии и не являлась собственником жилья. Лишь по случайности у нее оказался запасной ключ от входной двери.