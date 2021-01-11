Муцениеце трогательно поздравила сына с восьмилетием

Сегодня, 11 января, свой восьмой день рождения, празднует сын актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце — Тимофей. Актриса посвятила имениннику трогательное поздравление в Instagram.

«Мой мальчик! @timofeipriluchnyi Мне не верится что ты такой уже большой! Мой динозаврик!! Мой защитник! Мой самый нежный, самый первый, самый сложный! Ты - моя проверка на честность и человечность! В этот день, 8 лет назад я научилась любить и перестала быть эгоисткой! Ты делаешь меня лучше каждый день, спасибо что появился на свет!» — написала Агата Муцениеце.

Актриса пожелала первенцу вихрь счастья, смеха и улыбок и отметила, что доброе сердце сына обязательно согреет эту планету.

«Я конечно, совсем не идеальная мама, но мы с тобой тут первопроходцы! Знай, я всегда буду стоять за твоей спиной, как на этой фотке, ты там давай смелей смотри на этот горизонт, беги смело вперёд, я подстрахую если что! Люблю до неба! ????» — с нескрываемой материнской любовью обратилась Муцениеце к сыну.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня 2020 года. Никаких претензий друг к другу у экс-супругов не осталось.

Заранее договорившись о разделе имущества, актриса получила четырехкомнатную квартиру в Москве, а Павлу — большой загородный дом площадью более 400 квадратных метров. Агата Муцениеце не против встреч сына и дочери с отцом.

Единственной трудностью для детей стала смена школы и детского сада. Актриса выбрала лучший образовательный центр и теперь Тимофей учится в частной школе Leaders International School, а Мия посещает одноименный детский сад.