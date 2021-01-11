Милонов обозначил «подводные камни» идеи лишать прав за три нарушения ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который является опытным автолюбителем с большим стажем, указал на «подводные камни» предложения Минюста РФ лишать российских водителей прав за три грубых нарушения правил дорожного движения, совершенных в течение года. О том, что такое дополнение в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) рассматривается, сообщает «Коммерсант».

Предлагается лишать прав на срок до полутора лет за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. Также предложено лишать прав на срок до трех лет и штрафовать на 50 тысяч рублей за перевозку детей в пьяном виде. При этом введены некоторые послабления в случае, если нарушения зафиксированы автоматическими камерами видеонаблюдения.

По мнению Виталия Милонова, водителя с многолетним стажем, очередное ужесточение ПДД нужно проводить с осторожностью: водителей и так много штрафуют и наказывают, и неоправданная строгость может вызвать серьезное недовольство автолюбителей.

«У меня двойственное отношение к этому предложению, — отметил Милонов в комментарии ФАН. — То, что у нас обеспечивается автоматическая фиксация значительной части нарушений, уже само по себе серьезно снижает аварийность на дорогах. Основные травмы случаются из-за целого ряда грубых нарушений, но это далеко не всегда именно превышение скорости, особенно на скоростной трассе. Думаю, если на этом основании у людей будут отбирать права, это не вызовет понимания среди автолюбителей. За превышение скорости они и так платят, а дважды наказывать за одно и то же нарушение нельзя».

(Отметим, в проекте дополнений к ПДД этот нюанс учитывается. — Прим ФАН).

«Другое дело, если нарушение несет серьезный риск для жизни и здоровья граждан, в том числе если это проезд на красный сигнал светофора, — продолжил собеседник ФАН. — Но, если мы будем вводить повсеместную фиксацию всех нарушений, подобных инцидентов станет меньше».

Милонов отметил, что он как автолюбитель замечает, что там, где автоматическая фиксация лучше организована, например, в Москве и Петербурге водители ведут себя более ответственно и вежливо. Так что, возможно, излишнее закручивание гаек может иметь не тот эффект, на который рассчитывают авторы подобных предложений, считает парламентарий.

«Лихачей на трассах стало заметно меньше, я это сам замечаю. Да, повышать культуру вождения нужно не только воспитанием, но и штрафами. Но я честно скажу: что же получается — если ты три раза превысил скорость, тебя уже за это оштрафовали, — еще и права за это отнимать?! Это никуда не годится, это, на мой взгляд, несоразмерное наказание».

Отметим, за последние 20 лет число погибших и раненых в результате ДТП в России неуклонно снижается. Так, в 2003 году было зафиксировано 204 267 случаев ДТП, в которых погибли 35 602 человека, ранения получили 243 919 человек (пиковые показатели с 2000 года). В 2019 году в России произошло 164 358 ДТП, в которых погиб 16 981 человек, 210 877 человек получили ранения. Хотя снижение показателей смертности на дорогах налицо, жертв все еще чудовищно много, отмечают сторонники ужесточения правил дорожного движения.

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