Россия строит в Арктике цивилизацию XXI века на зависть Западу

В начале января 2021 года ВМС США спешно представили на суд американской общественности программу дальнейшего развития и деятельности этого ведомства в условиях Арктики. В преамбуле документа прямо указывается на необходимость «противостоять угрозам со стороны России» в Арктической зоне. Тогда же министр ВМС США Кеннет Брейтвейт пообещал резко активизировать действия United States Navy за Северным полярным кругом. Тем самым Штаты публично подняли вопрос о «милитаризации» Арктики.

В 2020 году было замечено резкое увеличение иностранного военного присутствия в Арктике — даже в условиях острой пандемической угрозы там проводились военные учения НАТО. Куда чаще, чем раньше, в районе Северного Ледовитого океана стали появляться самолеты и корабли США, а также европейских союзников Вашингтона.

В свою очередь, в минувшем году президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике, а также обновленную версию Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Была создана межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов страны в Арктике — новую структуру возглавил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев. За каждым стратегическим документом скрываются сотни и тысячи соответствующих согласований и распоряжений.

Таким образом, Арктика мягко, последовательно, «без крика» стала, с одной стороны, ключевой темой обеспечения национальной безопасности России, и ее оспаривания — с другой. И в общем, совершенно понятно, почему так случилось.

Месторождения и плавучая АЭС

Арктика — самая настоящая национальная кладовая России. Ее богатейшие природные ресурсы, особое значение среди которых имеют углеводороды, формируют значительную долю национального дохода и общероссийского экспорта. Арктическая зона обеспечивает добычу более 80% горючего природного газа и 17% нефти (включая газовый конденсат) в нашей стране. Континентальный шельф России в Арктике содержит более 85 трлн кубометров горючего природного газа, 17,3 млрд тонн нефти (включая газовый конденсат) и является стратегическим резервом развития минерально-сырьевой базы государства.

Помимо этого, Арктическая зона в последнее время выступает настоящим локомотивом развития промышленности и экономики России. В силу удаленности от центра арктический «драйвер» обычно остается вне поля зрения наших медиа. Между тем его роль с каждым годом неуклонно растет, что является еще одной причиной усиления конфронтации России с Западом в регионе.

Вот лишь несколько магистральных направлений, по которым локомотив под названием «Арктика» разгоняет развитие российской промышленности и экономики. Несмотря на мировой экономический спад, в регионе развивается большое количество месторождений: группа «Газпром» (включая «Русгаздобычу» и «Газпром нефть») — 21 месторождение, «Роснефть» — 11 месторождений и центров добычи, «Новатэк» — 7 месторождений, «Лукойл» — 5 месторождений.

Развитие месторождений требует по-настоящему больших и комплексных программ импортозамещения в области создания масштабной и локальной энергогенерации (производства турбин), средств и техники добычи, а также специальных труб. Отдельным направлением выступают технологии шельфовой добычи, где установленная Западом после событий 2014 года технологическая блокада ударила сильнее всего (ранее Россия использовала в этом секторе продукцию США, Канады и Норвегии). По сути, наша страна оказалась перед необходимостью создания целой новой индустрии. Этот путь нам еще только предстоит пройти, но поступательное движение в нужном направлении тут уже налицо.

Следующим направлением выступают проекты транспортировки энергоресурсов. Его ценность заключается в первую очередь в развитии региональной газификации, электрификации и, что наиболее важно для региона, — замене устаревших (на супердорогом мазуте) электрогенерирующих мощностей новыми, основанными на использовании сжиженного газа, ветра, солнечной и атомной энергии.

Например, в Певеке была сдана в промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», а госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о постройке в Якутии к 2028 году АЭС малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200. Заметим, что прецедентов таких проектов в мире просто нет. Помимо работы АЭС для устойчивого обеспечения электроэнергией районов крайнего Севера, Россия активно развивает использование сжиженного газа в качестве основы теплоснабжения арктических регионов.

Севморпуть — самый короткий и безопасный

Говоря об Арктике, нельзя не упомянуть о Северном морском пути (СМП) — кратчайшем морском пути между Европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством СМП определяется как исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. СМП — ключевой транзитный проект, способный изменить всю глобальную картину транзита грузов, в первую очередь из КНР и Японии. Возможен и обратный транзит грузов — из Европы в Азию: здесь Севморпуть выступает уникальным маршрутом — самым коротким и безопасным.

На объемы транспортировки грузов по СМП влияют два важнейших фактора: возможности портовой инфраструктуры и состояние судового парка — транспортных судов и, что важнее, ледоколов. И здесь Россия — единственное в мире государство, располагающее атомным ледокольным флотом, который позволяет осуществлять проводку в любых ледовых условиях.

Но останавливаться на достигнутом нельзя: имеющиеся ледоколы рано или поздно исчерпают свой ресурс, так что смену им необходимо закладывать уже сейчас. Что, кстати, Россия и делает, запланировав постройку серии из трех крупнейших в истории атомных ледоколов проекта 10510 «Лидер» полным водоизмещением 71 380 тонн каждый. Для сравнения напомним, что полное водоизмещение ранее построенных в нашей стране атомных ледоколов типа «Арктика» не превышало 25 840 тонн. Постройка первого из «Лидеров» стартовала 6 июля 2020 года. До 2033 года все три новейших атомных гиганта отправятся работать на СМП, что создаст предпосылки для кратного увеличения объемов перевозок. Впрочем, и сейчас эти объемы с каждым годом весьма заметно растут.

Заметим, что для российской стороны наиболее выгодно предлагать партнерам транзитную перевозку груза как комплексную услугу, включающую в себя доставку груза до порта, загрузку, брокерские услуги, транзит, разгрузку и передачу груза клиенту. Это ставит на повестку дня задачи дальнейшего развития портовой инфраструктуры и создания масштабных портовых хабов. Именно поэтому в стратегию развития Севморпути включены задачи по развитию Мурманского транспортного узла, морского порта «Диксон» и других объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, увеличение транзита требует увеличения тоннажа не только ледокольного флота, но и флота перевозок: сухогрузов, а также газо- и нефтевозов, имеющих соответствующий ледовый класс.

В целом, федеральный проект «Северный морской путь» предусматривает увеличение грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн. Это подталкивает отрасль к обновлению верфей, получению новых компетенций и навыков, ну и, разумеется, дает большую загрузку российскому судостроению. Помимо создания ледоколов типа «Арктика» и «Лидер», ОСК предстоит построить значительное количество аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, гидрографических, лоцмейстерских и других судов различных типов, также востребованных на линии СМП.

В целом, российская экономика прирастает Северным морским путем, а тот «тянет» за собой закладку целой армады судов, способных осуществлять плавание в суровых условиях Северного Ледовитого океана.

От «Байкала» до «Магнолии»

Не так давно президент России во время заседания Госсовета и Совета по нацпроектам призвал «инфраструктурно сшивать» территорию государства. Отметим, что данный тезис на все 100% актуален и для Арктики. Задачи повышения связности арктических территорий не только дают нагрузку на судостроение, но и выступают «драйверами» развития авиастроения, автомобилестроения и других, менее традиционных средств передвижения.

Применительно к авиастроению здесь можно вспомнить давно назревшую необходимость замены Ан-2 перспективным многоцелевым самолетом «Байкал», о чем, кстати, Владимир Путин не преминул напомнить на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным 30 декабря 2020 года. Такая новая машина, способная взлетать и садиться буквально на любом пятачке, Арктике очень нужна.

На той же встрече президент страны напомнил и о совершившим свой первый полет 16 декабря 2020 года турбовинтовом пассажирском самолете Ил-114-300, созданном в первую очередь для развития региональных транспортных сетей в условиях безангарной эксплуатации. Основным бенефициаром такой машины является как раз Арктика. Здесь же найдет свое применение новейший легкий турбовинтовой транспортный самолет Ил-112. Кроме того, холдинг «Вертолеты России» разработает арктические варианты Ми-26 и Ми-38.

В условиях слабой транспортной связности арктических территорий очень востребованы беспилотные летательные аппараты, которые могут привлекаться к решению весьма широкого круга задач: от разведки ледовой обстановки в интересах СМП и климатического мониторинга до перевозки грузов.

Отдельным, но очень важным направлением отечественного авиапрома в интересах Арктики выступает решение задач Минобороны РФ — патрулирование прибрежной зоны, охрана границ, переброска персонала и грузов в сложных климатических условиях, ведение радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Все это требует развертывания в Арктической зоне большой группировки морской авиации и пограничной службы, укомплектованной новейшими спецверсиями бортов, созданными на базе Ил-114, Ил-112, Ми-38, и тяжелыми БПЛА.

На «земле» в России уже созданы целые линейки специализированных наземных транспортных средств, способных действовать в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока: двухзвенный вездеход на гусеничном ходу ДТ-10 «Витязь», снегоболотоход «Бурлак» и тому подобные образцы. С 2010-х годов в Якутии идут успешные испытания экранопланов различных габаритов. В настоящий момент продолжается процедура сертификации и разработки транспортных правил для этих весьма перспективных в условиях Арктики машин.

Увеличение военного присутствия России в Арктике, связанное с необходимостью защиты стратегически важного региона нашего государства от возможных посягательств со стороны НАТО, активно наращивающей свой военный потенциал по соседству, побуждают отечественный ОПК разрабатывать множество специализированных арктических вариантов экипировки, элементов наземной инфраструктуры и наземной техники военного назначения: от оснащенной электроподогревом формы «Ратник-Арктика» и предназначенных для оперативного развертывания военных баз автономных жилых модулей до боевой машины огневой поддержки и сопровождения «Торос», ЗРК «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», а также 120-мм самоходного орудия «Магнолия».

Отдельно отметим, что специально для апробации в экстремальных температурных режимах опытных и серийных образцов вооружения в 2020 году в Подольске ЦНИИточмаш (входит в Ростех) восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики.

Арктика — наша

Вне зависимости от того, что нам приходится для Арктики создавать: газовоз или армейскую форму с электроподогревом, — это означает не просто хай-тек, значительно расширяющий научно-производственные компетенции России, но еще и создание множества рабочих мест. Остается только повторить наш тезис — Арктическая зона сегодня выступает подлинным локомотивом развития российской промышленности, и значение этого «драйвера» с каждым годом растет. По сути, Россия строит в Арктике прорывную цивилизацию XXI века на зависть Западу.

Не всем нашим соседям это нравится. Однако позиция Запада лишь заставляет российский локомотив разгоняться еще быстрее. Потому что Арктика была, есть и будет ключом к обеспечению национальной безопасности России.