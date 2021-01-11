СМИ сообщили о провале переговоров по плотине «Возрождение»

Хартум, 11 января. Участники шестисторонних переговоров по плотине «Возрождение» (GERD) не смогли прийти к компромиссу в ходе очередной встречи, сообщает издание Sudan News Agency.

По данным СМИ, министрам иностранных дел и ирригации Судана, Египта и Эфиопии так и не удалось найти решение, которое устроило бы все стороны.

«Мы не можем бесконечно продолжать этот круг дискуссий, учитывая прямую угрозу, которую представляет собой плотина «Возрождение» для водохранилища эр-Росайрес», — заявил глава министерства ирригации и водных ресурсов Судана.

Кроме того, Ясир Аббас напомнил, что емкость водоема составляет лишь 10 % от проектной вместимости инфраструктурного объекта. Он призвал участников встречи изменить подход к урегулированию спорных вопросов и в значительной степени расширить роль экспертов Африканского союза (АС).

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила сожаление в связи с тем, что переговорный процесс зашел в тупик. Она добавила, что обсудит это с главой государства Сирилом Рамафосой, который, помимо прочего, является председателем АС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители Египта, Эфиопии и Судана в начале января 2021 года встретятся для согласования целого ряда важнейших вопросов, касающихся строительства плотины «Возрождение».