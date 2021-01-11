Пригожин поздравил Хабенского с днем рождения и рассказал ФАН об отношении к актеру

В наши дни интернет-пользователи любят критиковать талантливых людей и забывают о том, сколько труда стоит за их успехом. Об этом в беседе с ФАН рассказал муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Сегодня, свой 49-й день рождения празднует российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист РФ Константин Хабенский. Поздравление Иосифа Пригожина по этому случаю, конечно же, было посвящено самому главному.

«Что можно пожелать, особенно в это время? Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Все остальное можно приобрести», — отметил собеседник.

Отдельное внимание он уделил общественной деятельности артиста.

«Человек он хороший. Сколько добра он сделал своей благотворительностью!» — подчеркнул муж певицы Валерии.

Он не выделяет для себя какой-то один любимый фильм или образ, воплощенный Хабенским на экране.

«Я не смотрю на отдельно взятую роль. Для меня на первом месте стоит сама личность. С возрастом на мое восприятие влияет совокупность личности и талантов. Хабенский талантлив и как актер, и как режиссер. Как личность он абсолютно находится на своем месте в жизни. Для меня, как зрителя, он очень симпатичен», — подчеркнул продюсер.

В завершение он добавил, что нынешняя популярность артиста стала итогом долгого, упорного труда.

«Сегодняшний успех — это результат плодотворной работы, бессонных ночей. Это должны понимать люди, которые пишут критику в соцсетях. Раньше успешные творческие люди были для нас ориентирами, а сегодня они — предмет для каждодневной критики», — подытожил Иосиф Пригожин.

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