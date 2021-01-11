Илья Любимов рассказал об адаптации корейского сериала для зрителей в России

Российский актер театра и кино Илья Любимов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о съемках в адаптации корейского детектива на телеканале НТВ и поделился своими творческими и семейными планами на начало 2021 года.

Звезда фильма «Неадекватные люди» и сериала «Не родись красивой» сообщил, что сейчас ждет выхода нового детективного сериала «Город тайн» на телеканале НТВ.

«Мы снимали его с Сергеем Пикаловым — это режиссер, который снимал «Не родись красивой», — сообщил Любимов. — После этого Сергей снял много еще чего, мы с ним делали этот новый фильм. Вот сейчас он должен выйти».

«Город тайн» является адаптацией культового южнокорейского сериала Stranger. Остросюжетный детектив вышел на экраны летом 2017 года и сразу завоевал любовь зрителей. Одновременно дорама (азиатский телесериал. — Прим. ФАН) транслировалась на стриминговой платформе Netflix.

Любимов отметил, что никаких проблем при адаптации корейского сериала для российской аудитории не возникало.

«Корейцы — очень эмоциональный народ, — отметил собеседник ФАН. — Кроме того, они преуспели в создании триллеров и умножении саспенса. Поэтому мы с удовольствием адаптировали их работу в российские реалии».

Актер подчеркнул, что новый сериал не стал абсолютной калькой корейского проекта, а является полноценной и самостоятельной версией.

«Мы сняли свою версию, — сказал Любимов. — Более того, это действительно версия, в этом смысле все фильмы повторяют друг друга. Сюжетов-то на свете немного, сложностей не возникало совсем».

В центре сюжета российской версии сериала — следователь Алексей Платов (Илья Любимов). Из-за травмы головы, перенесенной в детстве, он не способен испытывать чувства, он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Отсутствие эмоций, которое могло бы быть сильным преимуществом в его работе, не дает ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством.

В один из обычных дней Платов едет к предпринимателю Эллеру (Григорий Зельцер), чтобы получить компромат на влиятельных людей города и его коллег в Следственном комитете, но находит того в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова (Ксения Лукьянчикова). С этого момента они вместе с безэмоциональным Платовым начинают бороться с коррупцией в местной полиции.

В 2021 году Илья Любимов примет участие и в других проектах, но их пока рано анонсировать.

«Кроме того, еще сейчас съемки должны быть в разных проектах, но о них пока говорить нельзя, — сообщил актер. — Мы будем работать с Олей Ломоносовой».

Участвуя в кинопроектах, актер не забывает и о театральной деятельности. На начало года у Любимова запланирован ряд спектаклей на сцене «Мастерской Петра Фоменко»: «Одна абсолютно счастливая деревня», «Бесприданница», «Египетские ночи», «Война и мир. Начало романа».

Актер сообщил, что никаких изменений в его графике из-за пандемии нет.

«Спектакли играются в рабочем режиме, — заявил Любимов. — Они будут и в январе, и в феврале. Театр работает».

Один из самых важных планов Ильи Любимова на 2021 год — быть хорошим отцом и заниматься воспитанием дочери Павлы и сына Петра, когда его супруга Екатерина Вилкова уезжает в рабочие командировки.

«Моя жена уезжает сейчас продолжать сотрудничество в команде Star Media, — сообщил Любимов. — И в то время как Катя будет в Рыбинске, я буду, значит, «усатым нянем». Это тоже один из моих проектов на этот год — побыть «усатым нянем». Это ближайшие планы на начало года».

Напомним, что ранее Илья Любимов раскритиковал жалующихся на отсутствие работы артистов. В разговоре с ФАН он призвал коллег по актерскому цеху не падать духом и искать другие возможности для заработка.