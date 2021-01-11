Запрещенное противоядие: как Киев отказался от российской вакцины

Украинские власти продолжают открыто называть российскую вакцину неэффективной. Каждое второе публичное выступление представителей киевского истеблишмента сопровождается тирадами о важности отказа в приобретении созданного в России препарата «Спутник V». Очевидно, что причины подобного поведения сугубо политические. Таким образом, чиновники из «Незалежной» продолжает привлекать к себе внимание США и Европы. Но поставки вакцин на Украину пока не входят в планы западного руководства. Коронавирусная ситуация внутри этих государств требует, первую очередь, внимания к своим гражданам.

Таким образом, Украина в ближайшее время рискует остаться без вакцины. Неизвестно, когда западные препараты попадут на Украину. При этом киевская элита и их семьи давно привита, причем российской вакциной. По данным материала Politpuzzle.ru, сделав инъекции втайне от народа и потратив на каждую около трех тысяч евро, (при розничной стоимости в 15 евро) правящие круги Киева чувствуют себя в безопасности, а народу как всегда ничего не осталось.

«Список уколовшихся это вообще хороший тест на ощущение страны под собой. У них оно напрочь отсутствует. Они плевать хотели на страну, на людей, миссию, пафосное слово – мораль», – отметила заместитель главного редактора канала «Страна.ua» Светлана Крюкова.

Именно поэтому Крюкова призывает коллег не замалчивать данную ситуацию и в конечном итоге добиться отставки чиновников, руководящих вакцинацией для «избранных».