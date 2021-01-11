Иосиф Пригожин поздравил с днем рождения Андрея Малахова и назвал причину его успеха

В современном мире повестку дня диктует хайп, и телеведущий Андрей Малахов это прекрасно понимает. Таким мнением в беседе с ФАН поделился продюсер Иосиф Пригожин.

В 49-й день рождения шоумена и продюсера Андрея Малахова Пригожин рассказал ФАН об их дружбе.

«С Андреем мы знакомы уже очень-очень давно, еще со времен ток-шоу «Большая стирка». Лет 20 точно», — отметил супруг певицы Валерии.

Он добавил, что в наши дни поздравления для дорогих людей, конечно же, посвящены самому главному.

«Самое главное, что можно пожелать, особенно в это время, — это здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Все остальное можно приобрести», — рассказал продюсер.

По его словам, лучше всего о таланте Андрея Малахова говорит долгий стаж в эфире.

«Он работает на телевидении уже около 30 лет. Сколько себя помню, столько он там и работает. Если бы он был плох, его бы там не держали. А поскольку за него была битва, и он ушел с Первого канала на «Россию-1», то очевидно, что он востребован», — заметил собеседник.

Пригожин указал на специфику работы тележурналиста.

«Сегодня мы все зажаты в тисках определенных обстоятельств, которые можно охарактеризовать одним общим словом — хайп. Естественно, это приводит к определенным вещам. Вы посмотрите, какие люди сегодня становятся звездами. Все вокруг изменилось до неузнаваемости. Если Андрей Малахов не будет меняться в ответ, то он просто перестанет быть востребованным. Вот в чем проблема. Он просто живет в условиях времени», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Ранее ФАН опубликовал топ-5 самых громких скандалов с участием Андрея Малахова.