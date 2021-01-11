У Киева нет другого плана, кроме войны в Донбассе

Никакого другого плана, кроме очередной войны и геноцида населения ДНР и ЛНР, у украинских властей просто нет. Об этом в комментарии ФАН заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Условия Украины

Несмотря на то, что Киев в одностороннем порядке открыл два КПВВ на территории Донбасса, РФ якобы продолжает «саботировать договоренности» и не позволяет украинским властям завершить войну на своих условиях. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что украинские власти будут добиваться завершения гражданской войны на территории Донбасса исключительно на своих условиях, без каких-либо уступок.

«Если чему-то нас и научил опыт переговоров с Россией по Донбассу — это то, что она [РФ] постоянно ждет оптимальные обстоятельства, чтобы урегулировать ситуацию на своих условиях. Когда они не видят возможности это сделать, начинают очень сильно давить на тормоза. В краткосрочной перспективе их может устраивать нынешнее состояние, но я считаю, что окно возможностей для переговоров с Россией не закрыто. Если они увидят, что обстоятельства изменились, то легко могут вернуться к конструктиву. Мы работаем над тем, чтобы этот мир был на украинских условиях. Это восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины без ущерба национальным интересам и европейского будущего государства», — добавил Кулеба.

Нет иного плана

Как отметил Сергей Простаков, слова Кулебы в очередной раз показывают, чем на самом деле для украинских властей являются Минские соглашения с самого момента их подписания. Принужденный к миру чередой тяжелейших военных поражений официальный Киев изначально рассчитывал с их помощью затянуть время, приготовить новую волну агрессии против Донбасса и дождаться выгодной политической ситуации для ее осуществления. Никакого другого плана, кроме очередной войны и геноцида населения ДНР и ЛНР, у украинских властей просто нет.

«Все выступления украинских официальных лиц, связанные с Минскими соглашениями, следует расценивать лишь как попытку снятия с себя ответственности за их невыполнение, затяжку времени и предоставление повода для санкций против России. Обязанность выполнения этих соглашений зафиксирована резолюцией Совета безопасности ООН, и никакие желания Киева их изменить не должны вообще рассматриваться как значимая причина их невыполнения», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт напомнил, что на данный момент Украина не выполнила вообще ни одного пункта Минских договоренностей. Как и при Петре Порошенко, при Владимире Зеленском проводится все та же политика затягивания процесса урегулирования конфликта с целью оказать санкционное давление на Россию и подготовить ВСУ к агрессии. Ни Украину, ни Запад при этом судьба жителей Донбасса не интересует.

«Именно поэтому с целью их защиты и был начат процесс предоставления им российского гражданства. А минские договоренности могут быть выполнены лишь при глобальных геополитических изменениях в мире. Пока же Украина пытается сделать лишь те шаги, которые могут облегчить ей военную агрессию и геноцид населения, а в собственном невыполнении Минских соглашений — обвинить Россию. Кулеба это и делает, то же самое будет происходить и при любом его преемнике, если геополитически все останется по-прежнему», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее стало известно, что украинская железнодорожная продукция, включая колеса, заготовки, оси, крупное вагонное литье, может быть запрещена к ввозу в РФ. Такие изменения могут внести в постановление Правительства России от декабря 2018 года, которое включает перечень украинской продукции, запрещенной к поставке в страну. Добавить в документ могут два соответствующих товарных кода.