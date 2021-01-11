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Бойцовская лига Хабиба Нурмагомедова не приносит прибыли

Бойцовская лига Хабиба Нурмагомедова не приносит прибыли

Махачкала, 11 января. Промоушен чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship (EFC) пока приносит убытки. Как рассказал журналистам президент организации Шамиль Завуров, выйти на самоокупаемость лига может только с помощью проведения соревнований в США.

Он отметил, что у EFC есть действующее соглашение с телеканалом «Матч ТВ» по продаже прав на трансляции турниров промоушена. Однако сумма контракта не покрывает и малой части расходов бойцовской организации.

«На проведение одного турнира мы можем потратить 10 миллионов рублей, а можем и 20 миллионов, по-разному бывает. У нас есть соглашение с «Матч ТВ», мы продаем им права на трансляции за миллион рублей. Получается, мы тратим на турнир в среднем 15 миллионов, а от продаж прав на показ получаем один миллион. Поэтому наша лига пока ничего не зарабатывает», – сказал Завуров.

По его словам, это в равной степени относится к любому профессиональному промоушену в России. Бойцовские лиги в стране выживают лишь благодаря поддержке спонсоров, а прибыль они могут получить, как считает президент EFC, только проводя турниры на территории США.

«В России, если у тебя нет спонсорской поддержки, то содержать такую организацию очень тяжело. В США только на продажах прав на трансляции уже можно хорошо заработать. Объективно, пока вся индустрия мира смешанных единоборств находится там. У нас в стране трансляции не покупают, все смотрят бои на пиратских ресурсах или находят в открытом доступе», – объяснил он.

Завуров сообщил, что EFC вполне может провести один из своих турниров в Соединенных Штатах. В этом случае соревнования окупят себя.

«Сейчас у нас все зависит от спонсоров, от людей, которые любят и поддерживают спорт. Думаю, что в ближайшем будущем мы сможем провести турнир в США и выйти на самоокупаемость», – заявил президент бойцовской организации.

О создании Хабибом Нурмагомедовым собственной бойцовской лиги стало известно в конце ноября 2020 года, когда чемпион за миллион долларов выкупил промоушен Gorilla Fighting Championship и переименовал его в Eagle Fighting Championship. В начале декабря президентом EFC стал Шамиль Завуров.

Новая организация уже провела два турнира – в Москве и Нижнем Новгороде. В ближайшие выходные еще один состоится в Абу-Даби, он будет проводиться совместно с местным промоушеном UAE Warriors. Кроме того, в первой половине наступившего года запланированы турниры в Казахстане, Узбекистане, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Ранее ФАН сообщал, Нурмагомедов намерен открыть в России сеть тренажерных залов. С соответствующей заявкой спортсмен обратился в Роспатент.

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