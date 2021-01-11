Россия — «в шоколаде»: Владимир Винников об американском цирке с рогами и копытами

Когда по самым горячим следам президентских выборов 2020 года я прогнозировал, что в Америке грызня Дональда Трампа и Джо Байдена может разрешиться через «улицу» или вмешательство силовых структур, как это было в ситуации с событиями 11 сентября 2001 года, то, разумеется, и в мыслях не держал возможности столь карнавально-инфернального варианта. С ряжеными «сторонниками Трампа», «захватившими» здание американского Конгресса, с публичной охотой демократических вурдалаков на республиканских ведьм, началом уже второй процедуры импичмента 45-го президента США (за десять дней до официального прекращения его полномочий!) и прочей чертовщиной.

Представлялось, что будет устроено нечто символически-масштабно-кровавое, с сотнями или даже тысячами жертв, как это было при взрыве «башен-близнецов» в нью-йоркском Всемирном торговом центре или хотя бы при свержении президента Украины Виктора Януковича Евромайданом в Киеве. А не такой цирк с рогами и копытами, из которого сейчас пытаются устроить «победу Америки над внутренним терроризмом».

Все идет по плану

Вообще, картинки того, что происходило и происходит в Соединенных Штатах — начиная с «ночи перед Рождеством» (православным) и вплоть до нынешнего дня, — словно наглядная иллюстрация к тем страницам из Гоголя, где в живописных деталях и подробностях описываются шабаши нечистой силы. Особенно с угрозой трампистов вскрыть педофильский компромат против верхушки Демократической партии. Как говорится, прецедент создан.

Наверное, самое поразительное и показательное здесь то, что, несмотря на дикую информационно-политическую бурю, американская экономика ведет себя так, словно ничего серьезного в стране не происходит. Фондовые рынки демонстрируют положительную динамику: в частности, индекс Доу-Джонса взял рекордную высоту в 31 000 пунктов. Федрезерв ежедневно, несмотря ни на что, «достает из воздуха» по 50–60 миллиардов «унылых енотов» (они же — «мертвые президенты»), а государственный долг Соединенных Штатов перевалил уже за 130% к их ВВП, и, судя по всему, это далеко не предел.

Иными словами, налицо учтенные риски — во всяком случае, в финансово-экономическом отношении. То есть «все идет по плану». Вопрос только в том, какова политическая и даже военно-политическая составляющая этого плана.

Большинство источников сходятся на том, что вследствие событий 6 января Трамп окончательно и бесповоротно проиграл американскому «глубинному государству», слился, струсил и предал своих сторонников. Так что теперь речь может идти только о его выживании — даже не в качестве президента или экс-президента США, а в смысле личного бытия: мол, для Deep State в лице Хиллари Клинтон и Ко особой разницы между 45-м хозяином Белого дома и, скажем, Муаммаром Каддафи или Саддамом Хусейном попросту нет — враги, они и есть враги.

Проводятся различные исторические аналогии — и самым популярным образцом для сравнения оказывается «поджог Рейхстага» в 1933 году: ситуация, в результате которой Веймарская Германия на 12 лет превратилась в Третий рейх и гигантскую проблему для остального мира… Подобные параллели — во всяком случае, на мой взгляд — возникли совершенно не случайно. Хотя, надо заметить, «оригинал» гитлеровской инсценировки, знаменитый «пороховой заговор» 1605 года в Лондоне, был отыгран куда качественнее. Да, тот самый, с Гаем Фоксом в главной роли.

Однако массовку «взявших United States Capitol сторонников Трампа» образца 6 января 2021 года, истинных или мнимых, при всех усилиях невозможно представить стране и миру в качестве вооруженных мятежников, которые якобы ставили своей целью насильственным и незаконным путем противодействовать волеизъявлению американского народа, который, согласно официальным данным, избрал следующим главой Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Кстати сказать, Трамп, публично отстранившись от участников «захвата Капитолия» и призвав их разойтись, остановился в шаге от примитивной, но смертельной для него ловушки. Поскольку, получив хотя бы малейшее одобрение с его стороны, организаторы данной провокации могли устроить в здании Конгресса реальную кровавую баню, возложив на 45-го президента США ответственность за нее. О том, что этот «захват» сорвал попытку сторонников Трампа из числа конгрессменов официально оспорить и затянуть утверждение списка выборщиков, говорить излишне.

Так или иначе, теперь все репрессии со стороны разных представителей Deep State, включая требование импичмента, больше бьют по ним самим, чем по Трампу и трампистам. Выиграв (полагаю, на недолгое время) Белый дом и обе палаты Конгресса, они проиграли не только Америку, но и весь мир — включая Россию.

То есть весь сценарий был задействован ими не по стратегическим, а по тактическим соображениям. Со стратегической точки зрения, он был излишним и неэффективным. А что же с тактикой? Чего настолько испугалась вся экосистема «Вашингтонского болота», что прибегла к настолько очевидным и дурнопахнущим провокациям, вдолгую действующим против нее самой?

Ставки сделаны

Возможный предварительный ответ на этот вопрос предлагался мною в статье «Республиканцы подставили Байдена под иски от Трампа и угрозу дефолта США». То, что выглядит как суперсильная позиция (а противники Трампа сейчас занимают в публичной политике и в медиа-пространстве США суперсильную позицию), на деле может привести к цугцвангу и поражению.

Цитируя того же Гоголя, из повести «Пропавшая грамота»:

«Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно что-нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку под стол — и перекрестил: глядь — у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралю. — Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!.. Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись шапка — бух деду прямехонько в лицо».

Вопрос только в том, удастся ли Трампу (одно из значений его фамилии — как раз «козырь») вовремя «перекрестить» свои карты.

Впрочем, последнее — вовсе не его личная функция, хотя подобное — как раз в стиле «Большого Дональда», который трижды признавался банкротом, но всякий раз восставал из пепла еще более известным и богатым. Ставки сделаны, и игра идет на куда более высоком уровне. Но ее ход, как показывают события 6 января и последующих дней, по каким-то параметрам явно не устраивает верхушку «глубинного государства».

Возможно, некая определенность появится после назначенного на 26–27 января, через неделю после инаугурации Байдена, заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США. Если там будет принято решение повысить учетную ставку, то все негативные социально-экономические последствия такого решения будут записаны на счет новой демократической администрации. И тогда доказательные обвинения в краже президентских выборов 2020 года — а таковые уже собраны и представлены — прозвучат совершенно иначе.

Самое интересное (и для нас — важное) здесь в том, что при любом развитии событий в США, кроме разве что начала глобальной войны с превентивной попыткой масштабного ядерного удара по территории нашей страны, конечно, Россия оказывается в безусловном и крупном, можно даже сказать — системном, выигрыше. Поскольку в нынешней ситуации невозможна ни накачка Америки Китаем против России, ни накачка Китая Америкой против России, ни объединение Китая и Америки против России.

Даже британское Содружество будет вынуждено теперь какое-то неопределенное время максимально «дружить» с Россией — несмотря на объявленную войну спецслужб и прочие проявления политики «англичанка гадит». Конечно, «хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним» (А. Е. Вандам (Едрихин)), но мы ведь не «воюем» и не «дружим», а с апреля 2020 года реализуем признанный взаимовыгодным контракт, выводя активы из офшоров Ее Величества Елизаветы II, а взамен поставляя лондонскому Золотому совету сотни тонн физического драгоценного металла (это, скорее всего, лишь верхушка айсберга, но полностью подводных айсбергов просто не бывает в природе).

К слову, в этом году «большой» Давосский форум впервые в истории переедет из европейской Швейцарии в азиатский Сингапур и пройдет не в конце января — начале февраля, а в мае. Официальная причина — COVID-19 и его последствия, в том числе связанные с безопасностью. Смену времени проведения данного статусного мероприятия такой причиной объяснить можно, но вот места — вряд ли. Пока трудно сказать, какую роль в этом переезде сыграло заключение прокитайского Всестороннего регионального экономического партнерства 15 ноября 2020 года, то есть с учетом итогов американских президентских выборов (сами США остались за бортом данного объединения — впрочем, как и Россия, и Индия), но некая связь между ними определенно наличествует.

А главным итогом американской свистопляски вокруг итога президентских выборов-2020 в любом случае является утрата США недавнего статуса глобального лидера. Цикл, начатый в 2001 году разрушением «башен-близнецов» как символа Pax Americana, завершается разрушением самих Соединенных Штатов.