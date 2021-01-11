Эксперт объяснила, почему в Швеции боятся газовой войны из-за «Северного потока — 2»

На Швецию и другие страны ЕС США пытаются оказывать политическое давление с целью пролоббировать свой сжиженный природный газ (СПГ). Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Эскалация газовой войны

Назначение Джо Байдена президентом Соединенных Штатов может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

По мнению издания, вступление Джо Байдена в должность не предвещает изменений в отношении Вашингтона к российскому газопроводу.

«Скорее наоборот: Байден, если это возможно, даже более жесткий его (газопровода. — Прим. ФАН) противник, чем Дональд Трамп», — отмечается в статье.

Издание напоминает: еще будучи вице-президентом, Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа «станет еще более зависимой» от российского голубого топлива. Лучшей альтернативой он назвал американский СПГ.

Давление на Швецию

Как отметила Наталья Мильчакова, для Швеции вопрос «Северного потока — 2» уже закрыт, так как эта страна давно выдала разрешение на строительство участка газопровода в своих территориальных водах и он давно построен. На данном этапе строительства газопровода шведские компании в нем не участвуют. Значит, и угрозы санкций против шведского бизнеса не существует, а статья в шведском издании написана вполне объективно и, что особо важно, совсем не в антироссийской тональности.

«По всей видимости, ее появление связано с внутриполитическими процессами в Швеции. Ведь там есть и свои «ястребы» (если только местных крикунов, которые существуют везде, можно назвать «ястребами»), которые требуют увеличить оборонный бюджет своего маленького королевства на борьбу с мифической российской угрозой, а также отчисления в НАТО. На Швецию, безусловно, как и на другие страны ЕС, США пытаются оказывать политическое давление с целью пролоббировать свой СПГ», — пояснила эксперт.

Но, заметила экономист, проблема для США не в том, чтобы продать газ в Европе, там их СПГ свои 5–8% европейского газового рынка пока занимает, а в том, что рост цен на топливо в Европе для американского СПГ гораздо более нежелателен, чем обвал цен. Потому что единственный способ для Штатов удержаться на европейском рынке — это поставлять газ бесплатно или почти бесплатно, как это было в мае — начале июня 2020 года.

«Но за четвертый квартал 2020 года цены на газ на спотовом рынке Европы выросли на 47% к третьему кварталу, что снова значительно повысило спрос на российский трубопроводный газ, который дешевле СПГ на 15–25%. А как отметил президент России Владимир Путин, для Европы в газовом вопросе важны, прежде всего, математика и экономика», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.