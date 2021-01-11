Актриса Пегова с длинной косой восхитила фанатов снимком в роскошном кокошнике

Москва, 11 января. Российская актриса театра и кино Ирина Пегова, сыгравшая десятки ролей в отечественных сериалах и известная благодаря участию в шоу «Ледниковый период», поразила поклонников интересным образом. Свежую публикацию знаменитость выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ирину в Москве хорошо знают по постановкам в Московском Художественном театре имени Антона Чехова, там она служит с 2006 года. Для одной из роли Пеговой подобрали сказочный образ — на ней роскошный русский кокошник и длинная коса. На сцену актриса выйдет именно так. Она сыграет Царь-девицу в спектакле «Конек-горбунок».