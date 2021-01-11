Смертоносные «ватрушки»: как обезопасить себя и близких во время зимних развлечений

Врачи сообщают, что катание на «ватрушках» занимает первое место по травматизму. В холодный сезон прямо с горок в больницы ежедневно поступает до 50 детей с травмами и переломами различной степени тяжести. ФАН разобрался, как правильно проводить зимний отдых улице, чтобы не испортить себе настроение и не оказаться в больнице.

Многим кажется, что катание на «ватрушках» — самая безопасная зимняя забава. Кроме того, у молодого поколения зашкаливает юношеский максимализм, он иногда и отключает инстинкт самосохранения. Поэтому молодежь выбирает для зимнего дурачества неподходящие для этого места — искусственные горки, склоны рек и так далее.

Однако чуть ли не каждый день из различных населенных страны приходят сообщения о пострадавших, которые не рассчитали скорость во время катания на надувных санках. Так, с начала года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зафиксировано несколько случаев, когда дети и взрослые получили серьезные травмы. А в Москве ребенок вылетел на неокрепший лед одной из рек и едва не утонул. Во Владимирской области забава чуть не обернулась летальным исходом. 35-летняя ковровчанка (у женщины оказался перелом шейного отдела позвоночника) с ребенком (у него диагностировали черепно-мозговую травму) на большой скорости врезалась в дерево.

Скрытая опасность

«Ватрушка», «таблетка», «круг» — как только это приспособление не называют. Но его официальное название — тюб, а катание на нем — тюбинг. Как себе люди представляют «ватрушку» — надувные санки, которые имеют привлекательный вид, их легко переносить, чего нельзя сказать про привычные всем санки. Но здесь и кроится главная опасность. У «ватрушки» небольшой вес, поэтому она легко переворачивается, к тому же слабо амортизирует при столкновении с препятствием.

Кроме этого, человек не может управлять траекторией своего движения, любая преграда на его пути может оказаться фатальной. И вот почему: в отличие от санок, «таблетка» способна развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Также любители «ватрушек» не пользуются защитными средствами, полагаясь на авось. Кстати говоря, на массовых катаниях «ватрушки» часто врезаются друг в друга, поэтому дети могут легко получить различные травмы.

Правила безопасности

Чтобы катание на «ватрушке» приносило только положительные эмоции, необходимо соблюдать ряд правил. Снежный склон должен быть некрутым — максимум 20 градусов, без резких поворотов. На трассе не должно быть деревьев, кустов, столбов, выступающих камней, ям, бугров, а также всего того, что может повредить корпус надувных саней. У «ватрушки» нет системы управления и торможения, следовательно, выбирать трассу необходимо, отталкиваясь от этой особенности. Кроме того, трасса обязана иметь возможность длительного торможения в конце спуска. Стоит соблюдать очередность и дистанцию, если на горке много людей.

Нельзя производить спуск с трамплинов, обледенелых или бесснежных участков склона. Запрещено кататься стоя, лежа, стараться выпрыгнуть из «ватрушки» во время движения и разбегаться перед спуском. Запрещается привязывать ее к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам, а также перегружать. Также нельзя прикреплять ватрушки друг к другу «паровозиком» — они могут перевернуться.

Самое главное — держаться за ручки саней. Надувные «ватрушки» диаметром меньше 115 см должны иметь две ручки, остальные — от четырех до шести. Выбирать зимнее транспортное средство нужно под конкретного человека, его параметры и габариты. Чтобы катание было безопасным, необходимо удобно устроиться на сиденье, которое должно быть широким и удобным. Во время скольжения голова должна быть наклонена немного вперед, а ноги не должны касаться земли. Во время торможения нельзя использовать руки и ноги.

Несмотря на все опасности, которые таит в себе эта зимняя забава, не стоит отказываться от катания на «ватрушках» совсем. Главное, чтобы не испортить себе настроение, остаться здоровым и целым — необходимо соблюдать технику безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на Чигиринском водохранилище в Амурской области Subaru Forester протаранил Nissan X-Trail, после чего снес «ватрушку» с ребенком, которую привязали к кроссоверу. Мальчик был госпитализирован. По данным ФАН, водитель, к авто которого был привязан тюбинг, уже привлекался за вождение в пьяном виде и был лишен водительских прав.