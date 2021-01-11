Искалеченная экс-мужем Маргарита Грачева сделала откровенное признание

Москва, 11 января. Жертва домашнего насилия Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж-ревнивец отрубил кисти рук, сделала откровенное признание, на которое она не решалась несколько лет. Девушка разместила в своем Instagram-аккаунте шокирующий снимок, который взволновал ее подписчиков.

Ставшая телеведущей Маргарина опубликовала в соцсетях фотографию без протеза. В студии программы «Судьба человека» Грачева объяснила, почему сделала это. По собственному признанию девушки, она намеревалась разместить фото, когда еще только случилась трагедия, однако ей не хватало смелости.

«Я хотела показать, что люди с протезами или без могут быть красивыми внутренне. Меня сейчас многие воспринимают как железного человека. Наши недостатки — это всего лишь маленькие нюансы, на которые не стоит обращать внимание», — объяснила свою позицию Маргарита.

Она напомнила, что с протезом ходит уже три года, но при этом не может забыть «жизнь с двумя руками». Дома Грачева обычно ходит без протеза, надевает его лишь когда приходят гости.

«Не могу еще преодолеть это. Дети знают, кто это совершил. Они называют моего бывшего мужа плохим дядей», — добавила телеведущая.

«Для меня это первая фотосессия без протеза. Всегда и везде я с ним. Гулять в футболке, пойти на какое-то мероприятие, сходить в магазин с протезом — NO PROBLEM! А вот история, где только я, культя (дурацкое название) и миллионы взглядов людей — NEVER!» — написала в своем Instagram-аккаунте искалеченная экс-мужем девушка.

Напомним, Маргарита Грачева вышла замуж во второй раз больше года назад, однако сообщила о радостном событии только в сентябре прошлого года. Пару месяцев назад она решила обнародовать кадры со свадебной фотосессии.