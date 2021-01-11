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Жительница Томской области притворилась лежачей больной, чтобы не платить алименты

Жительница Томской области притворилась лежачей больной, чтобы не платить алиментыТомск, 11 января. Жительница Томской области притворялась лежачей больной, чтобы не выплачивать алименты на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина 1986 года рождения, проживающая в городе Стрежевом, задолжала 250 тысяч рублей по алиментам, уплачиваемым на содержание ребенка, воспитанием которого занимается ее мать.

Так как у сотрудников УФССП были все основания, чтобы привлечь неплательщицу к административной ответственности, они пришли к ней домой, чтобы вызвать ее на прием в отделение судебных приставов. Женщина не явилась на прием, сославшись на больную ногу, из-за которой она не в состоянии встать с кровати.

Судебный пристав усомнился в правдивости ее слов и стал приходить к ней домой каждые два дня. Отмечается, что женщина живет в общежитии. В один из визитов сотрудник увидел, как должница ходит по комнате и занимается домашними делами.

«В отношении гражданки составили административный протокол за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ и передали его в суд. Суд вынес решение — 20 часов обязательных работ. В случае, если после отбывания наказания гражданка не начнет выплачивать алименты, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ», — сказано в сообщении УФССП по Томской области.

Накануне ФАН сообщал, что томич, состоящий на учете в туберкулезной больнице, проигнорировал требования врачей о прохождении лечения. По решению суда он в принудительном порядке был отправлен в медицинское учреждение.

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