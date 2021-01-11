Жительница Томской области притворилась лежачей больной, чтобы не платить алименты

Томск, 11 января. Жительница Томской области притворялась лежачей больной, чтобы не выплачивать алименты на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина 1986 года рождения, проживающая в городе Стрежевом, задолжала 250 тысяч рублей по алиментам, уплачиваемым на содержание ребенка, воспитанием которого занимается ее мать.

Так как у сотрудников УФССП были все основания, чтобы привлечь неплательщицу к административной ответственности, они пришли к ней домой, чтобы вызвать ее на прием в отделение судебных приставов. Женщина не явилась на прием, сославшись на больную ногу, из-за которой она не в состоянии встать с кровати.

Судебный пристав усомнился в правдивости ее слов и стал приходить к ней домой каждые два дня. Отмечается, что женщина живет в общежитии. В один из визитов сотрудник увидел, как должница ходит по комнате и занимается домашними делами.

«В отношении гражданки составили административный протокол за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ и передали его в суд. Суд вынес решение — 20 часов обязательных работ. В случае, если после отбывания наказания гражданка не начнет выплачивать алименты, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ», — сказано в сообщении УФССП по Томской области.

Накануне ФАН сообщал, что томич, состоящий на учете в туберкулезной больнице, проигнорировал требования врачей о прохождении лечения. По решению суда он в принудительном порядке был отправлен в медицинское учреждение.