Адвокат рассказала, как уберечь от мошенников данные СНИЛС

Персональные данные граждан — опасный инструмент в руках мошенников. Свои преступные намерения они могут реализовать в том числе и зная данные СНИЛС человека. Еще опаснее, когда злоумышленнику доступна вся связка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС. Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала ФАН, что необходимо знать, чтобы не выдать мошенникам личные данные.

«Чаще всего номер СНИЛС и другие персональные данные граждан используют для мошенничества с пенсионными накоплениями. Как известно, пенсионными начислениями можно распоряжаться. А точнее — выбирать фонд, где они будут копиться. Если злоумышленник получит доступ к пенсионным накоплениям, он может их перевести в другой, выбранный им пенсионный негосударственный фонд. Последний выплачивает мошенникам за каждого приведенного таким образом «клиента» определенную комиссию. Как правило, она составляет несколько тысяч рублей. Гражданин же будет не в курсе, что его деньги хранятся совсем под другими условиями (например, с меньшей процентной ставкой)», — пояснила Ольга Сулим.

Самое опасное, считает адвокат, что могут сделать те, у кого есть доступ к номеру СНИЛС вместе с другими персональными данными, — это получить доступ к порталу госуслуг определенного гражданина. Тогда становится доступна информация о штрафах, долгах, объектах недвижимости, накоплениях и так далее. Как такой информацией распорядятся преступники, остается только догадываться.

«С помощью номера СНИЛС с доверчивых пенсионеров выкачивают деньги на сайтах-лохотронах. Схема следующая: гражданину приходит сообщение, что обладателю определенного СНИЛСа положена единовременная выплата или социальная помощь. Называются суммы в 100 и более тысяч рублей. И для немедленного перевода денег на счет получателя нужно оплатить комиссию. Тот факт, что обратившийся знает такую «секретную» информацию, как номер СНИЛС, вызывает доверие у гражданина. Поэтому он безоговорочно верит в такое неожиданное выгодное предложение, а затем переводит «комиссию». Суммы просят разные, от 100 рублей до нескольких тысяч. Естественно, никаких многотысячных выплат после перевода человек не получает», — добавила Ольга Сулим.

Как мошенники узнают номер СНИЛС? Обычно граждане сами сообщают его им. Злоумышленники приходят чаще всего к пожилым людям, представляются сотрудниками ПРФР. Они хорошо одеты, у них спокойный голос и правильно поставленная речь. Таким нельзя не верить, уверяет юрист. Истории они рассказывают разные: и что нужно обновить информацию в базе, и что идет перепись пенсионеров, и что они помогут подобрать более выгодный негосударственный пенсионный фонд. Цель у них одна: выманить данные о СНИЛС и о самом гражданине, а затем распорядиться этой информацией в собственных интересах.

«Также мошенники могут для выманивания информация звонить по телефону. При этом представляться сотрудниками разных госорганов: работниками ПФР, налоговой, социальной защиты и так далее», — рассказала Ольга Сулим.

Юрист отметила, не стоит никому сообщать данные своего СНИЛС. У сотрудников ПФР нет полномочий ходить по домам, и тем более агитировать. Кроме того, они не проводят опросы по телефону. За любой консультацией лучше обращаться непосредственно в отделение. Также не будет лишним написать в ПФР заявление о запрете перевода накоплений в другой фонд в течение года.