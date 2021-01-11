Названы возможные сценарии распространения COVID-19 в РФ после Нового года

Москва, 11 января. Заболеваемость коронавирусной инфекцией после новогодних праздников может увеличиться, однако к весне число заболевших может пойти на спад.

Динамика будет напрямую зависеть от ответственности людей в этот период. Об этом рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, если россияне не будут соблюдать ограничительные меры, то ситуация после Нового года ухудшится.

«Все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезду — и в регионах проживания отдыхающих», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

К весне, вероятнее всего, произойдет снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев борьбы с пандемией позволили врачам разработать протоколы лечения, а также подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, подчеркнула Егорова.

ФАН ранее писал о прогнозах по коронавирусу после новогодних праздников. По мнению специалистов, общая динамика будет положительной, а показатели заболеваемости не будут превышать декабрьские.